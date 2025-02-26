МОК со скандалом вернет россиян в мировой спорт в 2026 году

Российская теннисистка Мирра Андреева. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Российские спортсмены смогут постепенно вернуться к участию в международных турнирах. Они будут выступать по своим флагом, а на соревнованиях включат гимн РФ.

Международный олимпийский комитет смягчает позицию относительно россиян, сообщает SVT.

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МОК негласно рекомендовал международным федерациям зимних видов спорта согласиться на допуск российских спортсменов до квалификационных соревнований. Речь идет о турнирах, которые пройдут перед Зимней Олимпиадой-2026.

Президент МОК Томас Бах. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Россияне вернутся в спорт

Италия продолжает готовиться к зимним олимпийским играм, в которых могут принять участие спортсмены из РФ и Беларуси. В МОК считают положительным опыт Парижа-2024, где выступали 15 российских атлетов. В Милан-2026 могут приехать еще больше россиян.

Стало известно, что МОК рекомендовал Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) санкционировать допуск россиян к международным квалификационным турнирам. Ведутся дискуссии о том, будут ли представители РФ выступать под нейтральным флагом. Не исключено, что им разрешат вернуться к государственным символам России.

После окончания Олимпиады-2026 МОК представит соответствующие рекомендации и по отношению к россиянам, которые выступают в других видах спорта. Однако эта позиция Комитета вызвала дискуссии в мировом спорте.

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