МОК со скандалом вернет россиян в мировой спорт в 2026 году

Скандал в мировом спорте — МОК работает над возвращением россиян
Российские спортсмены смогут постепенно вернуться к участию в международных турнирах. Они будут выступать по своим флагом, а на соревнованиях включат гимн РФ.
Международный олимпийский комитет смягчает позицию относительно россиян, сообщает SVT.
МОК негласно рекомендовал международным федерациям зимних видов спорта согласиться на допуск российских спортсменов до квалификационных соревнований. Речь идет о турнирах, которые пройдут перед Зимней Олимпиадой-2026.
Россияне вернутся в спорт
Италия продолжает готовиться к зимним олимпийским играм, в которых могут принять участие спортсмены из РФ и Беларуси. В МОК считают положительным опыт Парижа-2024, где выступали 15 российских атлетов. В Милан-2026 могут приехать еще больше россиян.
Стало известно, что МОК рекомендовал Международному союзу биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) санкционировать допуск россиян к международным квалификационным турнирам. Ведутся дискуссии о том, будут ли представители РФ выступать под нейтральным флагом. Не исключено, что им разрешат вернуться к государственным символам России.
После окончания Олимпиады-2026 МОК представит соответствующие рекомендации и по отношению к россиянам, которые выступают в других видах спорта. Однако эта позиция Комитета вызвала дискуссии в мировом спорте.
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