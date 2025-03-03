Бех-Романчук зізналася, як втратила мотивацію до спорту після Олімпіади-2024

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Українські спортсмени по різному виступили на Олімпійських іграх, які відбулися у 2024 році у Парижі. Деякі з них долали серйозні труднощі.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук щиро розповіла у своєму Instagram про те, який в неї був стан після Олімпіади, пише портал Новини.LIVE.

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Вона підкреслила, що це був найважчий рік у її кар'єрі. І було враження, що все йде проти неї.

Марина Бех-Романчук про стан після Олімпіади. Фото: скриншот

Що розповіла Бех-Романчук

"Це був найважчий рік в моїй кар'єрі, і якщо відверто, було враження, що все йшло проти мене ще з самого початку року. Я до останнього рухалася до своєї мрії, хоч інколи хотілось просто здатись", — написала спортсменка.

За її словами, найважче було після Олімпіади.

"Саме тоді відчуття розчарування та болю набирали свої оберти. Я втратила мотивацію і зовсім нічого не хотіла чути про спорт..." — зазначила вона.

Українка додала, що, можливо, найближчим часом поділиться своєю історією. Про те, як вона долала найжахливіший психологічний стан у своєму житті і як знайшла сили рухатися далі.

На Олімпіаді у Парижі вона посіла лише 11-те місце у потрійному стрибку.

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