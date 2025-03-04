Терлюга рассказала, как ее семья пострадала из-за атаки на Одессу

Анжелика Терлюга на турнире. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Известная украинская спортсменка Анжелика Терлюга, которая недавно стала мамой, поделилась подробностями атаки беспилотников на Одессу. Район, в котором живет участница Олимпийских игр, оказался рядом с эпицентром удара.

Терлюга на своей странице в Instagram призналась, что никогда ранее в жизни не боялась так сильно за себя и свою семью.

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Поздно вечером 3 марта 2025 года российские войска нанесли очередной удар беспилотниками по Украине. Значительная часть дронов была сбита над Одесской областью. Местные жители пережили страшные часы, среди них оказалась и серебряный призер Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга.

Анжелика Терлюга с ребенком. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Что рассказала спортсменка

В результате атаки беспилотников в Одессе была повреждена энергетическая инфраструктура. Жители города услышали несколько сильных взрывов и стали свидетелями из последствий.

Анжелика Терлюга в декабре прошлого года родила дочь. Украинская спортсменка призналась, что после этого совершенно иначе воспринимает вражеские атаки. Она не хочет такой жизни для своего ребенка.

Результаты атаки беспилотников в Одессе. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

"Сочувствую всем, кто пострадал от атаки. Я плачу от того, что происходит. Ты сидишь в паркинге с маленьким ребенком и собакой и просто не понимаешь что, как, куда, где этот конец", — написала Терлюга.

Напомним, в результате атаки на Одессу оказался разрушен дом известного советского и украинского спортсмена.

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