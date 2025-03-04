Новый вратарь для сборной Украины — что о нем известно

В сборной Украины может появиться новый вратарь — что известно
Киевская "Оболонь" не пропустила ни одного гола в двух матчах УПЛ 2025 года. Одного из футболистов столичной команды уже сватают в сборную Украины.
Речь идет о молодом голкипере Денисе Марченко, чьи перспективы оценил журналист Игорь Цыганык.
"Оболонь" успела сыграть два поединка в весенней части сезона 2024/2025. Столичная команда обыграла "Ворсклу" (1:0) и разошлась миром с "Полесьем" (0:0). Юный 18-летний голкипер Денис Марченко защищал ворота "пивоваров" в обоих поединках.
Могут ли Марченко вызвать в сборную Украины
Журналист Игорь Цыганык считает, что если Денис Марченко продолжит выступать так же хладнокровно и уверенно, в будущем его может ждать вызов в национальную команду. Голкипер "Оболони" очень уверенно действует на линии, его спокойствие передается и защитникам команды. Эти факторы и стали причиной того, что "пивовары" не пропустили ни одного гола в двух матчах.
Следующий поединок "Оболонь" проведет против "Зари" в пятницу, 7 марта.
В настоящее время сборная Украины не нуждается в новых вратарях. Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин получают похвалу от журналистов за поединки на клубном уровне. В резервном списке национальной команды находится основной вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык. Кандидатом в сборную Украины является и голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
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