Итаума, Андерсон и Джалолов должны заменить Усика на троне

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Супертяжелый вес в боксе всегда был ареной для легендарных фигур, которые определяли эпоху в этом дивизионе. Примечательно, что в XXI веке главными звездами супертяжей стали украинцы, ведь сначала братья Виталий и Владимир Кличко доминировали на протяжении многих лет, а затем эстафету принял Александр Усик, который благодаря своему мастерству утвердился на вершине.

Однако Усик, судя по его заявлениям, планирует завершить карьеру после двух оставшихся боев. За его спиной уже выстраиваются молодые боксеры, готовые занять место украинского чемпиона.

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Мозес Итаума: британский наследник Тайсона

Многие эксперты, включая самого Усика, считают 20-летнего британца Мозеса Итауму главным проспектом супертяжелого веса. Его часто называют "новым Майком Тайсоном" благодаря схожим физическим данным и стилю.

Мозес Итаума. Фото: instagram.com/m.itauma

Родился Итаума в Словакии, вырос в Великобритании и уже успел зарекомендовать себя как непобедимый боец. В любительском боксе он не знал поражений: стал чемпионом Англии среди юношей, выиграл юниорский чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира до 19 лет в категории свыше 92 кг.

В 2023 году Мозес перешел в профессионалы и провел 11 боев, из которых 9 завершил нокаутами, причем большинство — в первых раундах. Его стиль действительно напоминает молодого Тайсона: агрессия, мощь и молниеносные атаки. В декабре 2024 года в Саудовской Аравии он ярко проявил себя, нокаутировав Демси Маккина в первом раунде.

Прогнозы гласят, что через три года Итаума может выйти на бой за титул чемпиона мира и начать свое правление в дивизионе.

Джаред Андерсон: американская надежда

Следующий в списке — 25-летний американец Джаред Андерсон, которого долгое время считали главным проспектом супертяжелого веса из США. Тайсон Фьюри высоко оценил его потенциал после спарринга, где Андерсон отправил "Цыганского короля" в нокдаун, и тот предсказал ему чемпионское будущее.

Джаред Андерсон. Фото: instagram.com/jaredanderson419

В любителях Джаред дважды становился чемпионом США, а в 2019 году перешел в профи, где быстро проявил себя как нокаутер.

До августа 2024 года карьера Андерсона развивалась без сбоев. Однако неожиданное поражение от конголезца Мартина Баколе стало для него серьезным испытанием. Этот нокаут нанес удар по репутации американца. Бой с Баколе был слишком рискованным шагом, ведь Джаред, не посоветовавшись с промоутерами, согласился на поединок с соперником гораздо выше его уровня на тот момент. Это напоминало ситуацию из видеоигры, где новичок сразу сталкивается с финальным боссом, не пройдя подготовку.

В феврале 2025 года Андерсон вернулся на ринг, встретившись с Мариосом Коллиасом. Выступление не было идеальным, но победа помогла ему восстановить уверенность. Стиль Джареда сочетает хорошую технику и взрывную силу, но ему нужно работать над защитой и психологической устойчивостью, чтобы выйти на топ-уровень.

Баходир Джалолов: узбекский гигант и двукратный олимпийский чемпион

Баходир Джалолов — 30-летний узбекский боксер, который уже вошел в историю как двукратный олимпийский чемпион: он победил на Играх 2020 года в Токио и 2024 года в Париже в категории свыше 91 кг.

Баходир Джалолов. Фото: instagram.com/bakhodirdjalolov

В любительском боксе ему не было равных, а в профессионалах он продолжает эту традицию. С 2021 года Джалолов провел 14 боев, все завершив досрочными нокаутами.

Этот техничный и быстрый боец выделяется своими габаритами: рост 206 см и размах рук более 210 см делают его грозным противником. К тому же он левша, что добавляет неудобств соперникам.

В отличие от Итаумы и Андерсона, Джалолов старше и находится почти на пике формы, что делает его опасным уже сегодня.

Джалолов мечтает стать первым узбекским чемпионом-супертяжем в профессионалах и даже бросить вызов Усику, хотя пока это кажется маловероятным из-за разницы в их карьерных этапах.

Его стиль — это сочетание мощи, контроля дистанции и точных ударов, что идеально подходит для супертяжелого веса. Чтобы претендовать на трон, ему нужно пройти проверку боев с элитными соперниками.

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