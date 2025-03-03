Зинченко нужен трансфер — где может продолжить карьеру украинец

Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Тренерский штаб лондонского "Арсенала" не рассчитывает на игрока сборной Украины Александр Зинченко, но выпускает его на замену во второй половине сезона. Этого игрового времени для футболиста может оказаться недостаточно, чтобы сохранить место в основе национальной команды.

У Зинченко есть варианты в Европе для того, чтобы вывести карьеру на прежний уровень, сообщает портал Новини.LIVE.

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Летом 2022 года Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" за 35 млн евро в качестве футболиста, на трансфере которого настоял Микель Артета. Наставник "канониров" несколько лет работал помощником Хосепа Гвардиолы и прекрасно знал, на что способен украинский защитник. Однако 2,5 года спустя можно констатировать, что в силу травм и других причин ставка лондонцев на Александра Зинченко и Габи Жезуса, который перешел в "Арсенал" вместе с ним, не оправдалась.

Трансфер Зинченко: риски и выгода

Украинец начал сезон 2024/2025 полным надежд и амбиций, но травмы быстро выбили игрока из основного состава "канониров". Повторилась история весны 2024 года, когда Зинченко не смог помочь "Арсеналу" в решающих матчах.

Склонность украинца к травмам повлияла на решение Микеля Артеты начать поиск нового левого защитника. Наставник лондонской команды ищет футболиста, который сможет не только подключаться к атакам, но и надежно играть в обороне. Несмотря на способность сыграть в обороне и центре поля, украинец проигрывает конкуренцию не только Риккардо Калафьори, но и Майлзу Луису-Скелли.

Александр Зинченко с партнерами по "Арсеналу". Фото: Reuters/Tony O Brien

В последних матчах "Арсенала" Зинченко начал появляться на замену, но болельщики воспринимают это в качестве акта отчаяния Артеты, который снова не сумел настроить команду на конкуренцию с претендентом на чемпионский титул. Зинченко уже 28 лет, и он не может позволить себе провести на скамейке запасных "канониров" еще один сезон.

К счастью для футболиста, европейские клубы по-прежнему испытывают к нему интерес. У игрока было как минимум два предложения о переходе во время зимнего трансферного окна 2025 года. Тогда "Арсенал" не смог заключить соглашение о продаже футболиста, но летом у клуба появится новая возможность заработать на трансфере украинца.

Александр Зинченко на разминке. Фото: Reuters/Scott Heppell

Куда может уйти Зинченко

Контракт игрока с "Арсеналом" действует до лета 2026 года. Потенциальные покупатели хотят подписать Александра либо летом 2025 года с существенной скидкой, либо через полтора года в качестве свободного агента. "Канонирам" выгоден первый вариант, самому футболисту тоже.

В последнее время интерес к Зинченко проявляли три клуба. Дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико" хотели взять игрока в аренду. Миланский "Интер" наблюдал за развитием событий. "Арсенал" настаивал на полноценной продаже Александра.

Александр Зинченко в матче против "Вест Хэма". Фото: Reuters/Tony O Brien

Все три клуба не готовы платить за защитника больше 20 млн евро. "Арсенал" может согласиться на такое предложение летом 2025 года. А какой вариант лучше всего подойдет для самого футболиста?

В "Боруссии" хватает исполнителей, которые готовы сыграть на левом фланге. Кризис в команде и частые смены тренеров тоже не способствуют оптимизму накануне предполагаемого трансфера. В "Интере" украинцу придется конкурировать с Федерико Димарко, который летом может перейти как раз в "Арсенал". В таком случае Александр Зинченко отправится в Италию как часть сделки по такому трансферу.

Александр Зинченко в матче против сборной Румынии. Фото: УНИАН

Оптимальным для Зинченко кажется вариант с "Атлетико". Мадридцам действительно необходим левый защитник, который может сыграть и в полузащите. Украинцы неплохо адаптируются в Испании, и такой трансфер может дать карьере Александра новый импульс. В таком случае защитник сможет вернуться и в основной состав сборной Украины, которая продолжает бороться за выход на чемпионат мира 2026 года.

Напомним, уже в марте сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги Наций, но команда Сергея Реброва подходит к этому противостоянию не в оптимальном составе.

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