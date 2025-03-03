Зінченку потрібен трансфер — де може продовжити кар'єру українець

Олександр Зінченко в матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Тренерський штаб лондонського "Арсеналу" не розраховує на гравця збірної України Олександра Зінченка, але випускає його на заміну в другій половині сезону. Цього ігрового часу для футболіста може виявитися недостатньо, щоб зберегти місце в основі національної команди.

У Зінченка є варіанти в Європі для того, щоб вивести кар'єру на колишній рівень, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Влітку 2022 року Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" за 35 млн євро як футболіст, на трансфері якого наполіг Мікель Артета. Наставник "канонірів" кілька років працював помічником Хосепа Гвардіоли й прекрасно знав, на що здатний український захисник. Однак 2,5 роки потому можна констатувати, що через травми та інші причини ставка лондонців на Олександра Зінченка та Габі Жезуса, який перейшов до "Арсеналу" разом із ним, не виправдалася.

Трансфер Зінченка: ризики та вигода

Українець розпочав сезон 2024/2025 сповненим надій та амбіцій, але травми швидко вибили гравця з основного складу "канонірів". Повторилася історія весни 2024 року, коли Зінченко не зміг допомогти "Арсеналу" у вирішальних матчах.

Схильність українця до травм вплинула на рішення Мікеля Артети почати пошук нового лівого захисника. Наставник лондонської команди шукає футболіста, який зможе не тільки підключатися до атак, а й надійно грати в обороні. Попри здатність зіграти в обороні та центрі поля, українець програє конкуренцію не тільки Ріккардо Калафьорі, а й Майлзу Луїсу-Скеллі.

Олександр Зінченко з партнерами по "Арсеналу". Фото: Reuters/Tony O Brien

В останніх матчах "Арсеналу" Зінченко почав з'являтися на заміну, але вболівальники сприймають це як акт відчаю Артети, який знову не зумів налаштувати команду на конкуренцію з претендентом на чемпіонський титул. Зінченку вже 28 років, і він не може дозволити собі провести на лавці запасних "канонірів" ще один сезон.

На щастя для футболіста, європейські клуби, як і раніше, виявляють до нього інтерес. У гравця було як мінімум дві пропозиції про перехід під час зимового трансферного вікна 2025 року. Тоді "Арсенал" не зміг укласти угоду про продаж футболіста, але влітку у клубу з'явиться нова можливість заробити на трансфері українця.

Олександр Зінченко на розминці. Фото: Reuters/Scott Heppell

Куди може піти Зінченко

Контракт гравця з "Арсеналом" діє до літа 2026 року. Потенційні покупці хочуть підписати Олександра або влітку 2025 року з істотною знижкою, або через півтора року як вільного агента. "Канонірам" вигідний перший варіант, самому футболісту теж.

Останнім часом інтерес до Зінченка проявляли три клуби. Дортмундська "Боруссія" і мадридський "Атлетіко" хотіли взяти гравця в оренду. Міланський "Інтер" спостерігав за розвитком подій. "Арсенал" наполягав на повноцінному продажі Олександра.

Олександр Зінченко в матчі проти "Вест Гема". Фото: Reuters/Tony O Brien

Усі три клуби не готові платити за захисника понад 20 млн євро. "Арсенал" може погодитися на таку пропозицію влітку 2025 року. А який варіант найкраще підійде для самого футболіста?

У "Боруссії" вистачає виконавців, які готові зіграти на лівому фланзі. Криза в команді та часті зміни тренерів теж не сприяють оптимізму напередодні ймовірного трансферу. В "Інтері" українцю доведеться конкурувати з Федеріко Дімарко, який влітку може перейти якраз в "Арсенал". У такому разі Олександр Зінченко вирушить до Італії як частина угоди щодо такого трансферу.

Олександр Зінченко в матчі проти збірної Румунії. Фото: УНІАН

Оптимальним для Зінченка здається варіант з "Атлетіко". Мадридцям справді необхідний лівий захисник, який може зіграти й в півзахисті. Українці непогано адаптуються в Іспанії, і такий трансфер може дати кар'єрі Олександра новий імпульс. У такому разі захисник зможе повернутися і до основного складу збірної України, яка продовжує боротися за вихід на чемпіонат світу 2026 року.

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