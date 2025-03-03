Ітаума, Андерсон і Джалолов мають замінити Усика на троні

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Надважка вага в боксі завжди була ареною для легендарних постатей, які визначали епоху в цьому дивізіоні. Прикметно, що у XXI столітті головними зірками супертяжів стали українці, адже спочатку брати Віталій та Володимир Клички домінували впродовж багатьох років, а потім естафету перехопив Олександр Усик, який завдяки своїй майстерності утвердився на вершині.

Однак Усик, судячи з його заяв, планує завершити кар'єру ще після двох боїв. За його спиною вже шикуються молоді боксери, готові зайняти місце українського чемпіона.

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Мозес Ітаума: британський спадкоємець Тайсона

Багато експертів, включно з самим Усиком, вважають 20-річного британця Мозеса Ітауму головним проспектом суперважкої ваги. Його часто називають "новим Майком Тайсоном" завдяки схожим фізичним даним і стилю.

Мозес Ітаума. Фото: instagram.com/m.itauma

Народився Ітаума в Словаччині, виріс у Великій Британії і вже встиг зарекомендувати себе як непереможний боєць. В аматорському боксі він не знав поразок: став чемпіоном Англії серед юнаків, виграв юніорський чемпіонат Європи та молодіжний чемпіонат світу до 19 років у категорії понад 92 кг.

У 2023 році Мозес перейшов у професіонали і провів 11 боїв, з яких дев'ять завершив нокаутами, причому більшість — у перших раундах. Його стиль дійсно нагадує молодого Тайсона: агресія, міць і блискавичні атаки. У грудні 2024 року в Саудівській Аравії він яскраво проявив себе, нокаутувавши Демсі Маккіна в першому раунді.

Прогнози свідчать, що за три роки Ітаума може вийти на бій за титул чемпіона світу і почати своє правління в дивізіоні.

Джаред Андерсон: американська надія

Наступний у списку — 25-річний американець Джаред Андерсон, якого тривалий час вважали головним проспектом суперважкої ваги з США. Тайсон Ф'юрі високо оцінив його потенціал після спарингу, де Андерсон відправив "Циганського короля" в нокдаун, і той передбачив йому чемпіонське майбутнє.

Джаред Андерсон. Фото: instagram.com/jaredanderson419

В аматорах Джаред двічі ставав чемпіоном США, а 2019 року перейшов у профі, де швидко проявив себе як нокаутер.

До серпня 2024 року кар'єра Андерсона розвивалася без збоїв. Однак несподівана поразка від конголезця Мартіна Баколе стала для нього серйозним випробуванням. Цей нокаут завдав удару по репутації американця.

Бій із Баколе був надто ризикованим кроком, адже Джаред, не порадившись із промоутерами, погодився на поєдинок із суперником, що був значно вищим за його рівень на той момент. Це нагадувало ситуацію з відеогри, де новачок одразу стикається з фінальним босом, не пройшовши підготовку.

У лютому 2025 року Андерсон повернувся на ринг, зустрівшись із Маріосом Колліасом. Виступ не був ідеальним, але перемога допомогла йому відновити впевненість. Стиль Джареда поєднує хорошу техніку і вибухову силу, але йому потрібно працювати над захистом і психологічною стійкістю, щоб вийти на топ-рівень.

Баходір Джалолов: узбецький гігант і дворазовий олімпійський чемпіон

Баходір Джалолов — 30-річний узбецький боксер, який уже увійшов в історію як дворазовий олімпійський чемпіон: він переміг на Іграх 2020 року в Токіо і 2024 року в Парижі в категорії понад 91 кг.

Баходір Джалолов. Фото: instagram.com/bakhodirdjalolov

В аматорському боксі йому не було рівних, а в професіоналах він продовжує цю традицію. З 2021 році Джалолов провів 14 боїв, усі завершивши достроковими нокаутами.

Цей технічний і швидкий боєць виділяється своїми габаритами: зріст 206 см і розмах рук понад 210 см роблять його грізним противником. До того ж він шульга, що додає незручностей суперникам.

На відміну від Ітауми та Андерсона, Джалолов старший і перебуває майже на піку форми, що робить його небезпечним уже сьогодні.

Джалолов мріє стати першим узбецьким чемпіоном-супертяжем у професіоналах і навіть кинути виклик Усику, хоча поки що це здається малоймовірним через різницю в їхніх кар'єрних етапах.

Його стиль — це поєднання потужності, контролю дистанції та точних ударів, що ідеально підходить для суперважкої ваги. Щоб претендувати на трон, йому потрібно пройти перевірку боїв з елітними суперниками.

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