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Кто последний — чемпион UFC стал в очередь на бой с Усиком

3 марта 2025 13:01
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Усик может выйти на ринг против чемпиона UFC Алекса Перейры — что известно
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский боксер Александр Усик сейчас отдыхает после двух побед над британцем Тайсоном Фьюри. Между тем список желающих выйти с ним на бой увеличивается едва ли не ежедневно.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра в интервью для Stake рассказал о возможном бое с Александром Усиком.

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По его словам, это имеет большой смысл. И об этом можно будет говорить после его следующего поединка.

Алекс Перейра
Боец UFC Алекс Перейра. Фото: instagram.com/alexpoatanpereira

Что сказал Алекс Перейра

"Если бы мы говорили о том, какой бой наиболее выгодный и лучший для меня, я бы сказал Дю Плесси. Джон Джонс имеет другую весовую категорию, и есть другие параметры, но в идеале я действительно хочу боксировать с Усиком", — отметил чемпион UFC.

Свой следующий бой Алекс Перейра проведет на турнире UFC 313 в субботу, 8 марта. Его соперником будет Магомед Анкалаев.

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