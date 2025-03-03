Александр Усик может выйти на ринг против чемпиона UFC Алекса Перейры — что известно

Кто последний — чемпион UFC стал в очередь на бой с Усиком
Украинский боксер Александр Усик сейчас отдыхает после двух побед над британцем Тайсоном Фьюри. Между тем список желающих выйти с ним на бой увеличивается едва ли не ежедневно.
Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра в интервью для Stake рассказал о возможном бое с Александром Усиком.
По его словам, это имеет большой смысл. И об этом можно будет говорить после его следующего поединка.
Что сказал Алекс Перейра
"Если бы мы говорили о том, какой бой наиболее выгодный и лучший для меня, я бы сказал Дю Плесси. Джон Джонс имеет другую весовую категорию, и есть другие параметры, но в идеале я действительно хочу боксировать с Усиком", — отметил чемпион UFC.
Свой следующий бой Алекс Перейра проведет на турнире UFC 313 в субботу, 8 марта. Его соперником будет Магомед Анкалаев.
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