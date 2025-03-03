Олександр Усик може вийти на ринг проти чемпіона UFC Алекса Перейри — що відомо

Хто останній — чемпіон UFC став у чергу на бій з Усиком
Український боксер Олександр Усик зараз відпочиває після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Тим часом список охочих вийти з ним на бій збільшується чи не щодня.
Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра в інтерв'ю для Stake розповів про можливий бій з Олександром Усиком.
За його словами, це має великий сенс. І про це можна буде говорити після його наступного поєдинку.
Що сказав Алекс Перейра
"Якби ми говорили про те, який бій найбільш вигідний і кращий для мене, я б сказав Дю Плессі. Джон Джонс має іншу вагову категорію, і є інші параметри, але в ідеалі я дійсно хочу боксувати з Усиком", — зазначив чемпіон UFC.
Свій наступний бій Алекс Перейра проведе на турнірі UFC 313 у суботу, 8 березня. Його суперником буде Магомед Анкалаєв.
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