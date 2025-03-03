Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хто останній — чемпіон UFC став у чергу на бій з Усиком arrow

Хто останній — чемпіон UFC став у чергу на бій з Усиком

3 березня 2025 13:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик може вийти на ринг проти чемпіона UFC Алекса Перейри — що відомо
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик зараз відпочиває після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Тим часом список охочих вийти з ним на бій збільшується чи не щодня. 

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра в інтерв'ю для Stake розповів про можливий бій з Олександром Усиком. 

Читайте також:

За його словами, це має великий сенс. І про це можна буде говорити після його наступного поєдинку. 

Алекс Перейра
Боєць UFC Алекс Перейра. Фото: instagram.com/alexpoatanpereira

Що сказав Алекс Перейра

"Якби ми говорили про те, який бій найбільш вигідний і кращий для мене, я б сказав Дю Плессі. Джон Джонс має іншу вагову категорію, і є інші параметри, але в ідеалі я дійсно хочу боксувати з Усиком", — зазначив чемпіон UFC. 

Свій наступний бій Алекс Перейра проведе на турнірі UFC 313 у суботу, 8 березня. Його суперником буде Магомед Анкалаєв. 

Нагадаємо, відомо, хто з українських футболістів заробив найбільші статки за роки незалежності. 

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський став об'єктом тролінгу, але епічно на нього відповів

В "Манчестер Юнайтед" знайшли заміну для голкіпера Андре Онана, який занадто часто помиляється.

Відомі імена українських легіонерів, які мають серйозні здобутки, але останнім часом зникли з поля зору ЗМІ. 

спорт Олександр Усик бокс UFC українські боксери Алекс Перейра
Реклама
Реклама
Реклама