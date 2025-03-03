Олександр Усик може вийти на ринг проти чемпіона UFC Алекса Перейри — що відомо

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик зараз відпочиває після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Тим часом список охочих вийти з ним на бій збільшується чи не щодня.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра в інтерв'ю для Stake розповів про можливий бій з Олександром Усиком.

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За його словами, це має великий сенс. І про це можна буде говорити після його наступного поєдинку.

Боєць UFC Алекс Перейра. Фото: instagram.com/alexpoatanpereira

Що сказав Алекс Перейра

"Якби ми говорили про те, який бій найбільш вигідний і кращий для мене, я б сказав Дю Плессі. Джон Джонс має іншу вагову категорію, і є інші параметри, але в ідеалі я дійсно хочу боксувати з Усиком", — зазначив чемпіон UFC.

Свій наступний бій Алекс Перейра проведе на турнірі UFC 313 у суботу, 8 березня. Його суперником буде Магомед Анкалаєв.

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