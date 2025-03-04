Новий воротар для збірної України — що про нього відомо

У збірній України може з'явитися новий воротар — що відомо
Київська "Оболонь" не пропустила жодного гола у двох матчах УПЛ 2025 року. Одного з футболістів столичної команди вже сватають до збірної України.
Йдеться про молодого голкіпера Дениса Марченка, чиї перспективи оцінив журналіст Ігор Циганик.
"Оболонь" встигла зіграти два поєдинки у весняній частині сезону 2024/2025. Столична команда обіграла "Ворсклу" (1:0) й розійшлася миром із "Поліссям" (0:0). Юний 18-річний голкіпер Денис Марченко захищав ворота "пивоварів" в обох поєдинках.
Чи можуть Марченка викликати до збірної України
Журналіст Ігор Циганик вважає, що якщо Денис Марченко продовжить виступати так само холоднокровно й упевнено, у майбутньому на нього може чекати виклик до національної команди. Голкіпер "Оболоні" дуже впевнено діє на лінії, його спокій передається і захисникам команди. Ці фактори й стали причиною того, що "пивовари" не пропустили жодного гола у двох матчах.
Наступний поєдинок "Оболонь" проведе проти "Зорі" в п'ятницю, 7 березня.
Наразі збірна України не потребує нових воротарів. Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін отримують похвалу від журналістів за поєдинки на клубному рівні. У резервному списку національної команди перебуває основний воротар "Шахтаря" Дмитро Різник. Кандидатом до збірної України є і голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет.
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