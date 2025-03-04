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Россияне разбомбили дом бывшего игрока Динамо

4 марта 2025 09:33
Валерий Ковалевич - Редактор
В Одессе беспилотники попали в дом бывшего форварда сборной СССР
Валерий Поркуян на мероприятии в УАФ. Фото: ua-football
Валерий Ковалевич - Редактор

В ночь с 3 на 4 марта 2025 года россияне запустили десятки боевых дронов по территории Украины. Часть из них полетела в сторону Одесской области, где вечером прогремели взрывы.

От российской атаки пострадал дом известного украинского футболиста, сообщает Telegram-канал "Бомбардир". 

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Участник двух чемпионатов мира по футболу Валерий Поркуян вынужден искать новое место для проживания. Его дом в Одессе оказался частично разрушен в результате атаки ударных российских дронов. 

Валерий Поркуян
Валерий Поркуян в "Черноморце". Фото: Facebook

В жилище 80-летнего ветерана выбиты окна, повреждена кровля, в нем стало невозможно жить. Сам бывший футболист физически почти не пострадал, хотя пребывает в состоянии острой реакции на стресс. 

Что известно о Поркуяне 

Будущий футболист сборной СССР родился в Кировограде и начинал карьеру в местной "Звезде", из которой в 1965 году и перешел в "Черноморец". В Одессе Поркуян провел всего год, а затем три сезона отыграл за киевское "Динамо". Он выступал на позиции нападающего. В составе "бело-синих" Поркуян трижды был чемпионом СССР. 

Следующим клубом в карьере Поркуяна стал "Черноморец", а последним — "Днепр". Валерий Семенович участвовал в двух чемпионата мира по футболу — 1966 и 1970. Практически всю тренерскую карьеру Поркуян провел в "Черноморце", где был помощником тренера, методистом и наставником второй команды. В прошлом году Валерий Поркуян стал пенсионером. 

Напомним, известно имя самого богатого футболиста в истории сборной Украины. 

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