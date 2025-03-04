В Одесі безпілотники влучили в будинок колишнього форварда збірної СРСР

Валерій Поркуян на заході в УАФ. Фото: ua-football

У ніч проти 4 березня 2025 року росіяни запустили десятки бойових дронів територією України. Частина з них полетіла в бік Одеської області, де ввечері прогриміли вибухи.

Від російської атаки постраждав будинок відомого українського футболіста, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Валерій Поркуян у "Чорноморці". Фото: Facebook

В оселі 80-річного ветерана вибито вікна, пошкоджено покрівлю, у ній стало неможливо жити. Сам колишній футболіст фізично майже не постраждав, хоча перебуває в стані гострої реакції на стрес.

Що відомо про Поркуяна

Майбутній футболіст збірної СРСР народився в Кіровограді та розпочинав кар'єру в місцевій "Зірці", з якої 1965 року і перейшов у "Чорноморець". В Одесі Поркуян провів лише рік, а потім три сезони відіграв за київське "Динамо". Він виступав на позиції нападника. У складі "біло-синіх" Поркуян тричі був чемпіоном СРСР.

Наступним клубом у кар'єрі Поркуяна став "Чорноморець", а останнім — "Дніпро". Валерій Семенович брав участь у двох чемпіонатах світу з футболу — 1966 і 1970. Практично всю тренерську кар'єру Поркуян провів у "Чорноморці", де був помічником тренера, методистом і наставником другої команди. Минулого року Валерій Поркуян став пенсіонером.

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