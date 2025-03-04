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Борнмут назвал условия для трансфера Забарного в другой клуб

4 марта 2025 11:51
Валерий Ковалевич - Редактор
Забарный летом станет рекордным трансфером в истории Борнмута
Илья Забарный (в центре) празднует победу с одноклубниками. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
Валерий Ковалевич - Редактор

Защитник "Борнмута" Илья Забарный пропускает несколько матчей английской Премьер-лиги из-за дисквалификации. Несмотря на это футболист сборной Украины остается одним из лидеров команды АПЛ. 

Уже не первый месяц гранды европейского футбола интересуются молодым игроком, сообщает Mirror

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Во время зимнего трансферного окна "Борнмут" получил предложение о продаже Илью Забарного от одного из английских клубов. Оно было отвергнуто по причине несоответствия ожиданиям руководства "вишен", которое рассчитывает получить за своего игрока не менее 50 млн евро. 

Илья Забарный
Илья Забарный после матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Борнмут" готов продать Забарного 

Скромный английский клуб не собирается удерживать лидеров команды даже в случае, если сумеет квалифицироваться в еврокубки по итогам сезона. "Вишни" готовы рассмотреть предложения по трансферу украинского игрока, если они будут начинаться с цифры "50 млн евро". 

Согласно условиям перехода Забарного из "Динамо" в "Борнмут", киевский клуб получит 20% от последующей продажи Ильи. Английский клуб хочет заработать на уходе одного из лидеров команды. 

Илья Забарный
Первое удаление Забарного в АПЛ. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Английские журналисты упомянули, что интерес к Забарному продолжает проявлять французский "ПСЖ". Украинец не хочет переходить в этот клуб из-за того, что его цвета защищает российский голкипер. Однако парижане собираются решить эту проблему. 

Также Забарный интересен итальянскому "Интеру" и английским "Челси" и "Ньюкаслу". Летом за 22-летнего футболиста развернется серьезная борьба. 

Напомним, у сборной Украины неоднозначная кадровая ситуация перед важнейшими поединками Лиги Наций. 

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