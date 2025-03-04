Ломаченко завершує кар'єру і три боксери могли б претендувати на бій із ним

Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях, підходить до завершення своєї видатної кар'єри. Дворазовий олімпійський чемпіон, який нині володіє титулом IBF у легкій вазі, залишається однією з головних фігур у боксі.

У 37 років українець, найімовірніше, готується до свого останнього бою, який може стати яскравим фіналом його шляху.

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Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Серед потенційних суперників називають трьох американців: Джервонту Девіса, Шакура Стівенсона і Кішона Девіса. Однак експерти сходяться на думці, що Ломаченко не буде фаворитом у жодному з цих поєдинків.

Джервонта Девіс

Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс нещодавно здивував усіх нічиєю з Ламонтом Роучем. Багато хто вважає, що "Танк" програв той бій, але судді виручили його спірним рішенням.

Джервонта Девіс. Фото: instagram.com/gervontaa

Замість реваншу, який напрошується, команда Девіса запропонувала бій Ломаченку. Цей поєдинок обговорюють уже шість років, і тепер, коли Василь не на піку форми через вік, Джервонта погодився. Організувати зустріч можуть у Саудівській Аравії.

У листопаді 2024 року бій був близький до реалізації, але Ломаченко вирішив взяти паузу, а запропонований гонорар його не влаштував. Девіс — видовищний панчер із нокаутуючою міццю та агресивним стилем. Перемога над Ломаченком стала б важливим досягненням у його кар'єрі, але техніка та швидкість українця, навіть у 37 років, можуть створити йому проблеми.

Шакур Стівенсон

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон давно мріє про бій із Ломаченком. Він вважається одним із найкращих у своєму дивізіоні завдяки майстерності захисту та контратакам.

Шакур Стівенсон. Фото: instagram.com/shakurstevenson

Проти Ломаченка в його найкращі роки у Шакура не було б шансів, але з 37-річним українцем він виглядає явним фаворитом. Стівенсон нагадує Девіна Хейні, з яким Василь уже зустрічався і показав високий рівень. Однак менш видовищний стиль Шакура може знизити фінансову привабливість цього бою.

У лютому 2025 року він ефектно захистив титул, нокаутувавши Джо Педлі, що зміцнило його репутацію.

Кішон Девіс

Чемпіон WBO в легкій вазі Кішон Девіс став сенсацією, перемігши в лютому 2025 року Дениса Берінчика. Після цього він викликав на бій Ломаченка та Джервонту.

Шакур Стівенсон. Фото: instagram.com/keyshawndavis

У свої 24 роки американець володіє міццю, габаритами і швидкістю, а також умінням контратакувати, як його друг Шакур.

Кішон — агресивний нокаутер, але за популярністю поступається іншим чемпіонам дивізіону. Його мета — додати в резюме гучні імена, як-от Ломаченко і Девіс, щоб заявити про себе на весь світ.

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