Ломаченко завершує кар'єру і три боксери могли б претендувати на бій із ним

У Ломаченка є три потенційні суперники для останнього бою
Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях, підходить до завершення своєї видатної кар'єри. Дворазовий олімпійський чемпіон, який нині володіє титулом IBF у легкій вазі, залишається однією з головних фігур у боксі.
У 37 років українець, найімовірніше, готується до свого останнього бою, який може стати яскравим фіналом його шляху.
Серед потенційних суперників називають трьох американців: Джервонту Девіса, Шакура Стівенсона і Кішона Девіса. Однак експерти сходяться на думці, що Ломаченко не буде фаворитом у жодному з цих поєдинків.
Джервонта Девіс
Чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс нещодавно здивував усіх нічиєю з Ламонтом Роучем. Багато хто вважає, що "Танк" програв той бій, але судді виручили його спірним рішенням.
Замість реваншу, який напрошується, команда Девіса запропонувала бій Ломаченку. Цей поєдинок обговорюють уже шість років, і тепер, коли Василь не на піку форми через вік, Джервонта погодився. Організувати зустріч можуть у Саудівській Аравії.
У листопаді 2024 року бій був близький до реалізації, але Ломаченко вирішив взяти паузу, а запропонований гонорар його не влаштував. Девіс — видовищний панчер із нокаутуючою міццю та агресивним стилем. Перемога над Ломаченком стала б важливим досягненням у його кар'єрі, але техніка та швидкість українця, навіть у 37 років, можуть створити йому проблеми.
Шакур Стівенсон
Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон давно мріє про бій із Ломаченком. Він вважається одним із найкращих у своєму дивізіоні завдяки майстерності захисту та контратакам.
Проти Ломаченка в його найкращі роки у Шакура не було б шансів, але з 37-річним українцем він виглядає явним фаворитом. Стівенсон нагадує Девіна Хейні, з яким Василь уже зустрічався і показав високий рівень. Однак менш видовищний стиль Шакура може знизити фінансову привабливість цього бою.
У лютому 2025 року він ефектно захистив титул, нокаутувавши Джо Педлі, що зміцнило його репутацію.
Кішон Девіс
Чемпіон WBO в легкій вазі Кішон Девіс став сенсацією, перемігши в лютому 2025 року Дениса Берінчика. Після цього він викликав на бій Ломаченка та Джервонту.
У свої 24 роки американець володіє міццю, габаритами і швидкістю, а також умінням контратакувати, як його друг Шакур.
Кішон — агресивний нокаутер, але за популярністю поступається іншим чемпіонам дивізіону. Його мета — додати в резюме гучні імена, як-от Ломаченко і Девіс, щоб заявити про себе на весь світ.
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