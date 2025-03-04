Ломаченко завершает карьеру и три боксера могли бы претендовать на бой с ним

Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, подходит к завершению своей выдающейся карьеры. Двукратный олимпийский чемпион, ныне владеющий титулом IBF в легком весе, остается одной из главных фигур в боксе.

В 37 лет украинец, скорее всего, готовится к своему последнему бою, который может стать ярким финалом его пути.

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Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Среди потенциальных соперников называют трех американцев: Джервонту Дэвиса, Шакура Стивенсона и Кишона Дэвиса. Однако эксперты сходятся во мнении, что Ломаченко не будет фаворитом ни в одном из этих поединков.

Джервонта Дэвис

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис недавно удивил всех ничьей с Ламонтом Роучем. Многие считают, что "Танк" проиграл тот бой, но судьи выручили его спорным решением.

Джервонта Дэвис. Фото: instagram.com/gervontaa

Вместо реванша, который напрашивается, команда Дэвиса предложила бой Ломаченко. Этот поединок обсуждают уже шесть лет, и теперь, когда Василий не на пике формы из-за возраста, Джервонта согласился. Организовать встречу могут в Саудовской Аравии.

В ноябре 2024 года бой был близок к реализации, но Ломаченко решил взять паузу, а предложенный гонорар его не устроил. Дэвис — зрелищный панчер с нокаутирующей мощью и агрессивным стилем. Победа над Ломаченко стала бы важным достижением в его карьере, но техника и скорость украинца, даже в 37 лет, могут создать ему проблемы.

Шакур Стивенсон

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон давно мечтает о бое с Ломаченко. Он считается одним из лучших в своем дивизионе благодаря мастерству защиты и контратакам.

Шакур Стивенсон. Фото: instagram.com/shakurstevenson

Против Ломаченко в его лучшие годы у Шакура не было бы шансов, но с 37-летним украинцем он выглядит явным фаворитом. Стивенсон напоминает Девина Хэйни, с которым Василий уже встречался и показал высокий уровень. Однако менее зрелищный стиль Шакура может снизить финансовую привлекательность этого боя.

В феврале 2025 года он эффектно защитил титул, нокаутировав Джо Педли, что укрепило его репутацию.

Кишон Дэвис

Чемпион WBO в легком весе Кишон Дэвис стал сенсацией, победив в феврале 2025 года Дениса Беринчика. После этого он вызвал на бой Ломаченко и Джервонту.

Шакур Стивенсон. Фото: instagram.com/keyshawndavis

В свои 24 года американец обладает мощью, габаритами и скоростью, а также умением контратаковать, как его друг Шакур.

Кишон — агрессивный нокаутер, но по популярности уступает другим чемпионам дивизиона. Его цель — добавить в резюме громкие имена, такие как Ломаченко и Дэвис, чтобы заявить о себе на весь мир.

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