Топ-10 легендарных футболистов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов

Златан Ибарагимович так и не выиграл Лигу чемпионов. Фото: citisportsonline.com

Лига чемпионов — это вершина клубного футбола, трофей, о котором мечтает каждый игрок. Однако даже среди легендарных футболистов есть те, кому так и не удалось поднять над головой этот престижный кубок.

Десять футболистов, которые получили статус легенд футбола и вошли в зал славы этого вида спорта, так и не попробовали на вкус победу в Лиге чемпионов.

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Роналдо (Бразилия)

Роналдо Луис Назариу ди Лима, известный как "Феномен", является одним из лучших нападающих в истории футбола.

Роналдо в составе "Милана". Фото: "Милан"

Двукратный чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" играл за "Барселону", "Интер" и "Реал Мадрид", но ни разу не дошел до финала Лиги чемпионов.

В сезоне 2006/07 его "Милан" выиграл турнир, но Роналдо не мог быть заявлен на плей-офф, поскольку уже играл за "Реал" на групповом этапе.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Златан Ибрагимович — уникальный футболист, который побеждал в чемпионатах Италии, Испании, Франции и Нидерландов, но Лига чемпионов осталась для него недосягаемой.

Ближе всего он подошел в составе "Барселоны" в 2009/10 годах, но по окончании сезона покинул клуб. В следующем сезоне команда выиграла Лигу чемпионов. С "Ювентусом", "Интером", "Миланом" и "ПСЖ" он не доходил до финала.

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Легендарный вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов в 2003, 2015, 2017 годах, но каждый раз его команда уступала.

Джанлуиджи Буффон. Фото: "Ювентус"

Сперва они проиграли "Милану" с Андреем Шевченко, во второй раз "Барселоне" и "Реалу" в 2017 году.

Чемпион мира 2006 года так и не добыл главный клубный трофей, но даже в 45 лет, когда играл за "Парму" называл ЛЧ своей целью.

Франческо Тотти (Италия)

Франческо Тотти, которого зовут "Император Рима", провел всю карьеру в "Роме", став символом преданности. Однако его команда лишь раз была близка к финалу — в 1984 году, когда он был еще юн, а турнир назывался Кубок европейских чемпионов.

Франческо Тотти. Фото: "Рома"

Лучшим результатом Франческо в Лиге чемпионов был полуфинал 2018 года, когда "Рома" уступила "Ливерпулю".

При этом, стоит отметить, что "Император" не смог выиграть турнир потому, что в "Роме" никогда не было топовых звездных составов как у "Барселоны" с Лионелем Месси и у "Реала" с Криштиану Роналду.

Михаэль Баллак (Германия)

Михаэль Баллак — один из самых невезучих игроков в футболе, ведь проиграл два финала Лиги чемпионов.

В 2002 году он с "Байером" проиграл финал "Реалу" из-за красивого гола Зинедина Зидана и невероятной игры Икера Касильяса, а в 2008-м с "Челси" уступил "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти.

При этом Баллак был чемпионом Германии и Англии.

Роберто Баджо (Италия)

"Божественный хвостик" Роберто Баджо выиграл "Золотой мяч" в 1993 году благодаря игре за сборную Италии. При этом, Лига чемпионов осталась вне его достижений.

Роберто Баджо. Фото: "Ювентус"

Ближе всего Баджо был к победе с "Ювентусом", но команда не доходила до решающих стадий с его участием.

Карьера "Божественного хвостика" больше ассоциируется с личными наградами, чем клубными триумфами.

Деннис Бергкамп (Нидерланды)

Гениальный голландец сиял в "Арсенале", хотя и боялся летать на самолете.

Несмотря на все его плюсы в игре, Лига чемпионов так и не покорилась. В 2006 году "канониры" проиграли "Барселоне" в финале, но Бергкамп уже завершил карьеру перед тем сезоном.

Деннис выиграл АПЛ и чемпионат Нидерландов, но остался без европейского трофея.

Павел Недвед (Чехия)

Обладатель "Золотого мяча" 2003 года Павел Недвед был лидером "Ювентуса", но он проиграл главный матч в карьере.

Единственный финал Лиги чемпионов у Недведа должен был быть в 2003 году в матче, который завершился поражением от "Милана" в серии пенальти. Павел пропустил тот матч из-за дисквалификации, что стало для него настоящей трагедией.

Габриэль Батистута (Аргентина)

Один из лучших бомбардиров своего времени — Габриэль Батистута. Он тоже не выиграл Лигу чемпионов.

Габриэль Батистута. Фото: "Рома"

Батистута ближе всего был к победе с "Фиорентиной" и "Ромой", но эти клубы не доходили до финала с его участием.

Переход в топовые "Милан" или "Реал", которые его звали, мог бы изменить ситуацию, но аргентинец остался верен своим командам.

Харри Кейн (Англия)

Современная звезда "Баварии" Харри Кейн до сих пор не выигрывал серьезных трофеев. Раньше проблема была в проклятии "Тоттенхэм Хотспурс", но с мюнхенцами он уже близок к победе в Лиге чемпионов.

Гарри Кейн. Фото: "Бавария"

До финала Лиги чемпионов Кейн дошел в 2019 году со "Шпорами", но они уступили "Ливерпулю" (0:2). Несмотря на неудачи на командном уровне Гарри очень забивной и постоянно бьет рекорды.

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