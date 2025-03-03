Раньери раскритиковал Довбика после победного гола для Комо — детали

Игрок римской "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Итальянская "Рома" одержала волевую победу со счетом 2:1 над "Комо" в матче очередного тура Серии А. Украинец Артем Довбик забил решающий мяч в ворота соперника.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери после матча подробно остановился на игре украинского форварда, пишет tuttomercato.

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В частности, наставник римлян объяснил, что ему до сих пор не нравится в действиях украинца. И в чем разница между той игрой, которую он показывал в Испании, и игрой в Италии, где он находится сейчас.

Что сказал Раньери

Для начала он уточнил, что предупреждал своих игроков, что "играть с "Комо" — все равно что ходить к зубному врачу".

Он отметил, что "Рома" "много боролась" и для римлян было хорошо "вернуться в этот матч".

Относительно Довбика Раньери подчеркнул, что украинец должен понять итальянский футбол и то, как себя позиционировать.

"Иногда он не может быть между соперником и мячом, иногда соперник кладет на него руки, пытается окружить его — все то, чего они не делали в Испании. Он медленно адаптируется, я не мог выпустить его в старте, потому что он тренировался только вчера", — отметил тренер "Ромы".

Напомним, есть несколько украинских легионеров, которые давно играют в Европе, но в последнее время исчезли из поля зрения СМИ.

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