Гравець римської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Італійська "Рома" здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 над "Комо" у матчі чергового туру Серії А. Українець Артем Довбик забив вирішальний м'яч у ворота суперника.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі після матчу детально зупинився на грі українського форварда, пише tuttomercato.

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Зокрема, наставник римлян пояснив, що йому досі не подобається у діях українця. І у чому різниця між тією грою, яку він показував в Іспанії, і грою в Італії, де він перебуває зараз.

Що сказав Раньєрі

Для початку він уточнив, що попереджав своїх гравців, що "грати з "Комо" — все одно що ходити до зубного лікаря".

Він зазначив, що "Рома" "багато боролася" і для римлян було добре "повернутися в цей матч".

Щодо Довбика Раньєрі підкреслив, що українець має зрозуміти італійський футбол і те, як себе позиціонувати.

"Іноді він не може бути між суперником і м'ячем, іноді суперник кладе на нього руки, намагається оточити його — усе те, чого вони не робили в Іспанії. Він повільно адаптується, я не міг випустити його в старті, тому що він тренувався тільки вчора", — зазначив тренер "Роми".

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