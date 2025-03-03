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Довбик забив переможний гол, але отримав критику від Раньєрі

3 березня 2025 08:31
Олександр Ільющенков - Редактор
Раньєрі розкритикував Довбика після переможного голу для Комо — деталі
Гравець римської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Олександр Ільющенков - Редактор

Італійська "Рома" здобула вольову перемогу з рахунком 2:1 над "Комо" у матчі чергового туру Серії А. Українець Артем Довбик забив вирішальний м'яч у ворота суперника.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі після матчу детально зупинився на грі українського форварда, пише tuttomercato

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Зокрема, наставник римлян пояснив, що йому досі не подобається у діях українця. І у чому різниця між тією грою, яку він показував в Іспанії, і грою в Італії, де він перебуває зараз. 

Що сказав Раньєрі

Для початку він уточнив, що попереджав своїх гравців, що "грати з "Комо" — все одно що ходити до зубного лікаря"

Він зазначив, що "Рома" "багато боролася" і для римлян було добре "повернутися в цей матч"

Щодо Довбика Раньєрі підкреслив, що українець має зрозуміти італійський футбол і те, як себе позиціонувати. 

"Іноді він не може бути між суперником і м'ячем, іноді суперник кладе на нього руки, намагається оточити його — усе те, чого вони не робили в Іспанії. Він повільно адаптується, я не міг випустити його в старті, тому що він тренувався тільки вчора", — зазначив тренер "Роми". 

Нагадаємо, є декілька українських легіонерів, які давно грають у Європі, але останнім часом зникли з поля зору ЗМІ. 

Колишня дружина гравця "Шахтаря" Олександра Зубкова показала дуже сміливе фото у своєму Instagram. 

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З'явилася добірка найбільш резонансних цитат легендарного тренера луцької "Волині" Віталія Кварцяного. 

спорт футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі
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