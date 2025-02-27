Рома ризикує залишитися без Артема Довбика в матчі проти Комо

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

У римській "Ромі" відбулося передматчеве тренування перед матчем чемпіонату Італії. На ньому стало відомо, хто під загрозою того, що не зіграє в матчі.

Серед відсутніх український форвард "Роми" Артем Довбик, повідомив портал TUTTOmercatoWEB.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" знову залишилася без основного форварда

За інформацією джерела, Довбик знову пропустив тренування клубу. Відсутність українця свідчить про те, що він ще повністю не залікував травму, яка не дала йому зіграти в останньому матчі.

В українця були проблеми з привідним м'язом правого стегна. З цієї причини Артем пропустив матчі з "Порту" в Лізі Європи і "Монцою" в Серії А.

Наступний матч "Рома" зіграє 2 березня в рамках 27 туру Серії А проти "Комо".

Довбик у поточному сезоні провів у складі "Роми" 33 матчі, де забив 13 м'ячів і зробив чотири асисти.

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