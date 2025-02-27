Рома ризикує залишитися без Артема Довбика в матчі проти Комо

Довбик знову пропустив передматчеве тренування Роми
У римській "Ромі" відбулося передматчеве тренування перед матчем чемпіонату Італії. На ньому стало відомо, хто під загрозою того, що не зіграє в матчі.
Серед відсутніх український форвард "Роми" Артем Довбик, повідомив портал TUTTOmercatoWEB.
"Рома" знову залишилася без основного форварда
За інформацією джерела, Довбик знову пропустив тренування клубу. Відсутність українця свідчить про те, що він ще повністю не залікував травму, яка не дала йому зіграти в останньому матчі.
В українця були проблеми з привідним м'язом правого стегна. З цієї причини Артем пропустив матчі з "Порту" в Лізі Європи і "Монцою" в Серії А.
Наступний матч "Рома" зіграє 2 березня в рамках 27 туру Серії А проти "Комо".
Довбик у поточному сезоні провів у складі "Роми" 33 матчі, де забив 13 м'ячів і зробив чотири асисти.
Нагадаємо, ми раніше нагадали про футболістів з України, які вирішили виступати за Росію.
Стали відомі найбільш явні фаворити на "Золоту бутсу" в чемпіонаті України з футболу.
Український вінгер Віктор Циганков може стати гравцем одного з двох англійських клубів.
Збірну України з футболу можуть поповнити дебютанти перед матчем проти Бельгії в Лізі націй.
Читайте Новини.LIVE!