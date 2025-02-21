Рома — Атлетик та інші пари 1/8 Ліги Європи — результати жеребкування

Жеребкування Ліги Європи. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування фінальних стадій Ліги Європи. Це остання церемонія жеребкування у нинішньому розіграші єврокубку.

Команди отримали суперників у 1/8 фіналу, а також визначили господарів матчів у 1/4 та 1/2 фіналу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування Ліги Європи. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Результати жеребкування 1/8 фіналу

1. "Боде Глімт" (Норвегія) — "Олімпіакос" (Греція)

2. "Фенербахче" (Туреччина) — "Рейнджерс" (Шотландія)

3. "Аякс" (Нідерланди) — "Айнтрахт" (Німеччина)

4. ФКСБ (Румунія) — "Ліон" (Франція)

5. АЗ (Нідерланди) — "Тоттенгем" (Англія)

6. "Реал Сосьєдад" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)

7. Вікторія (Чехія) — "Лаціо" (Італія)

8. "Рома" (Італія) — "Атлетик" (Іспанія)

Результати жеребкування 1/4 фіналу

А) Переможець 7 — переможець 1

Б) Переможець 3 — переможець 5

В) Переможець 8 — переможець 2

Г) Переможець 4 — переможець 6

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