Рома — Атлетик и другие пары 1/8 Лиги Европы — результаты жеребьевки

Жеребьевка Лиги Европы. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальных стадий Лиги Европы. Это последняя церемония жеребьевки в нынешнем розыгрыше еврокубка.

Команды получили соперников в 1/8 финала, а также определили хозяев матчей в 1/4 и 1/2 финала, сообщает портал Новини.LIVE.

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Финал Лиги Европы состоится в Бильбао, на стадионе "Сан-Мамес". До него командам придется пройти три этапа.

Результаты жеребьевки Лиги Европы. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Результаты жеребьевки 1/8 финала

1. "Боде Глимт" (Норвегия) — "Олимпиакос" (Греция)

2. "Фенербахче" (Турция) — "Рейнджерс" (Шотландия)

3. "Аякс" (Нидерланды) — "Айнтрахт" (Германия)

4. ФКСБ (Румыния) — "Лион" (Франция)

5. АЗ (Нидерланды) — "Тоттенхэм" (Англия)

6. "Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

7. Виктория (Чехия) — "Лацио" (Италия)

8. "Рома" (Италия) — "Атлетик" (Испания)

Результаты жеребьевки 1/4 финала

А) Победитель 7 — победитель 1

Б) Победитель 3 — победитель 5

В) Победитель 8 — победитель 2

Г) Победитель 4 — победитель 6

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