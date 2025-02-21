ПСЖ — Ливерпуль и другие матчи 1/8 Лиги чемпионов — результаты жеребьевки

Жеребьевка Лиги чемпионов — с кем сыграют Лунин и Трубин
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка трех стадий плей-офф Лиги чемпионов. Это последняя церемония жеребьевки в нынешнем розыгрыше еврокубка.
Команды получили соперников в 1/8 финала ЛЧ, а также потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала, сообщает портал Новини.LIVE.
Уже на первой стадии фанатов ожидает сразу несколько интересных противостояний. Конечно же, масштабы этих противостояний будут увеличиваться с каждой стадией.
Результаты жеребьевки 1/8 финала
1. "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)
2. "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Лилль" (Франция)
3. "Реал" Мадрид (Испания) — "Атлетико" (Испания)
4. "Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)
5. ПСВ (Нидерланды) — "Арсенал" (Англия)
6. "Фейенорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия)
7. ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
8. "Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)
Результаты жеребьевки 1/4 финала
а) Победитель пары 7 — победитель пары 1
б) Победитель пары 3 — победитель пары 5
в) Победитель пары 8 — победитель пары 2
г) Победитель пары 4 — победитель пары 6.
Результаты жеребьевки 1/2 финала
Победитель А — победитель Б
Победитель В — победитель Г
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