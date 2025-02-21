ПСЖ — Ливерпуль и другие матчи 1/8 Лиги чемпионов — результаты жеребьевки

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка трех стадий плей-офф Лиги чемпионов. Это последняя церемония жеребьевки в нынешнем розыгрыше еврокубка.

Команды получили соперников в 1/8 финала ЛЧ, а также потенциальных соперников в 1/4 и 1/2 финала, сообщает портал Новини.LIVE.

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Результаты жеребьевки ЛЧ. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Результаты жеребьевки 1/8 финала

1. "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)

2. "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Лилль" (Франция)

3. "Реал" Мадрид (Испания) — "Атлетико" (Испания)

4. "Бавария" (Германия) — "Байер" (Германия)

5. ПСВ (Нидерланды) — "Арсенал" (Англия)

6. "Фейенорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия)

7. ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)

8. "Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания)

Результаты жеребьевки 1/4 финала

а) Победитель пары 7 — победитель пары 1

б) Победитель пары 3 — победитель пары 5

в) Победитель пары 8 — победитель пары 2

г) Победитель пары 4 — победитель пары 6.

Результаты жеребьевки 1/2 финала

Победитель А — победитель Б

Победитель В — победитель Г

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