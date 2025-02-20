Гвардиола после поражения Ман Сити признал силу Реала — что еще сказал тренер

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

В Мадриде состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов, где "Реал" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

После игры поражение в интервью bbc.com прокомментировал наставник англичан Хосеп Гвардиола.

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Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Первый матч команд завершился победой "Реала" со счетом 3:2. Общий счет противостояния составил 6:3 в пользу мадридцев.

Гвардиола признал силу "Реала"

Гвардиола в комментарии признал превосходство соперника и отметил, что "Реал" заслуженно вышел в следующий раунд. Теперь английский клуб сосредоточится на борьбе в Премьер-лиге.

"Пропустив первый гол из-за ошибки в обороне, мы оказались в сложной ситуации. Надо признать, что сегодня победила сильнейшая команда — поздравляем "Реал" Мадрид. Теперь наше внимание сосредоточено на выступлении в АПЛ", — сказал Гвардиола.

Также Гвардиола назвал "Реал" одним из основных претендентом на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

Отметим, что впервые за время работы в "Манчестер Сити" Гвардиола не смог вывести в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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