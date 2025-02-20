Гвардіола після поразки Ман Сіті визнав силу Реала — що ще сказав тренер

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

У Мадриді відбувся матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів, де "Реал" здобув перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1. Кіліан Мбаппе оформив хет-трик.

Після гри поразку в інтерв'ю bbc.com прокоментував наставник англійців Хосеп Гвардіола.

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Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Перший матч команд завершився перемогою "Реала" з рахунком 3:2. Загальний рахунок протистояння склав 6:3 на користь мадридців.

Гвардіола визнав силу "Реала"

Гвардіола в коментарі визнав перевагу суперника і зазначив, що "Реал" заслужено вийшов у наступний раунд. Тепер англійський клуб зосередиться на боротьбі в Прем'єр-лізі.

"Пропустивши перший гол через помилку в обороні, ми опинилися в складній ситуації. Треба визнати, що сьогодні перемогла найсильніша команда — вітаємо "Реал" Мадрид. Тепер наша увага зосереджена на виступі в АПЛ", — сказав Гвардіола.

Також Гвардіола назвав "Реал" одним з основних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів у поточному сезоні.

Зазначимо, що вперше за час роботи в "Манчестер Сіті" Гвардіола не зміг вивести в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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