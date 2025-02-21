ПСЖ — Ліверпуль та інші матчі 1/8 Ліги чемпіонів — результати жеребкування

Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування трьох стадій плей-офф Ліги чемпіонів. Це остання церемонія жеребкування у нинішньому розіграші єврокубку.

Команди отримали суперників у 1/8 фіналу ЛЧ, а також потенційних суперників у 1/4 та 1/2 фіналу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Результати жеребкування ЛЧ. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Результати жеребкування 1/8 фіналу

1. "Брюгге" (Бельгія) — "Астон Вілла" (Англія)

2. "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) — "Лілль" (Франція)

3. "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Атлетіко" (Іспанія)

4. "Баварія" (Німеччина) — "Байер" (Німеччина)

5. ПСВ (Нідерланди) — "Арсенал" (Англія)

6. "Фейенорд" (Нідерланди) — Інтер (Італія)

7. ПСЖ (Франція) — "Ліверпуль" (Англія)

8. "Бенфіка" (Португалія) — "Барселона" (Іспанія)

Результати жеребкування 1/4 фіналу

а) Переможець пари 7 — переможець пари 1

б) Переможець пари 3 — переможець пари 5

в) Переможець пари 8 — переможець пари 2

г) Переможець пари 4 — переможець пари 6.

Результати жеребкування 1/2 фіналу

Переможець А — переможець Б

Переможець В — переможець Г

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