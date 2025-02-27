Рома рискует остаться без Артема Довбика в матче против Комо

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

В римской "Роме" прошла предыгровая тренировка перед матчем чемпионата Италии. На ней стало известно, кто под угрозой того, что не сыграет в матче.

Среди отсутствовавших украинский форвард "Ромы" Артем Довбик, сообщил портал TUTTOmercatoWEB.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

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По информации источника, Довбик снова пропустил тренировку клуба. Отсутствие украинца говорит о том, что он еще полностью не залечил травму, которая не дала ему сыграть в последнем матче.

У украинца были проблемы с приводящей мышцей правого бедра. По этой причине Артем пропустил матчи с "Порту" в Лиге Европы и "Монцей" в Серии А.

Следующий матч "Рома" сыграет 2 марта в рамках 27 тура Серии А против "Комо".

Довбик в текущем сезоне провел в составе "Ромы" 33 матча, где 13 мячей и сделал четыре ассиста.

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