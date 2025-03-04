Мудрик удивил неожиданным поступком на фоне слухов о дисквалификации

Михаил Мудрик во время разминки. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Лидер сборной Украины Михаил Мудрик не сможет принять участия в ближайших матчах национальной команды. Он до сих пор ждет результаты повторной пробы на допинг.

Футболист впервые за долгое время обновил свою страницу в социальной сети.

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Михаилу Мудрику угрожает дисквалификация сроком до 4 лет в случае, если его вторая допинг-проба окажется положительной. Результаты должны были стать известны еще в феврале, однако ситуация остается непонятной. Несмотря на все это украинский футболист снова стал появляться на публике, а также вести страницу в социальной сети.

Новое фото профиля Михаила Мудрика. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Чем занимается Мудрик

Вингер лондонского "Челси" впервые за долгое время обновил фотографию профиля в Instagram. Футболист сборной Украины смотрит в камеру без улыбки, с измученным лицом. Этот снимок может отражать нынешние внутренние переживания спортсмена.

Практически одновременно с этим Telegram-канал "Хіба ревуть воли, як Челсі у формі?" продемонстрировал, как сейчас выглядит Мудрик. На фотографии футболист сидит в кресле барбер-шопа и смотрит в свой мобильный телефон. Мастер бреет игрока практически на лысо.

Михаил Мудрик приводит себя в порядок. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Инсайдеры утверждают, что Мудрик старается не думать о своей ситуации. Его рефлексия отражается в том, что спортсмен уделяет свободное время компьютерным играм, которые отвлекают Мудрика от действительности.

В сезоне 2024/2025 украинец сыграл за "Челси" 15 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

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