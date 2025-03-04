Мудрик здивував несподіваним вчинком на тлі чуток про дискваліфікацію

Михайло Мудрик під час розминки. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Лідер збірної України Михайло Мудрик не зможе взяти участі в найближчих матчах національної команди. Він досі чекає на результати повторної проби на допінг.

Футболіст уперше за довгий час оновив свою сторінку в соціальній мережі.

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Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація терміном до 4 років у разі, якщо його друга допінг-проба виявиться позитивною. Результати мали стати відомі ще в лютому, проте ситуація залишається незрозумілою. Попри все це український футболіст знову став з'являтися на публіці, а також вести сторінку в соціальній мережі.

Нове фото профілю Михайла Мудрика. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Чим займається Мудрик

Вінгер лондонського "Челсі" вперше за довгий час оновив фотографію профілю в Instagram. Футболіст збірної України дивиться в камеру без посмішки, зі змученим обличчям. Цей знімок може відображати нинішні внутрішні переживання спортсмена.

Практично одночасно з цим Telegram-канал "Хіба ревуть воли, як Челсі у формі?" продемонстрував, який зараз вигляд має Мудрик. На фотографії футболіст сидить у кріслі барбер-шопу і дивиться у свій мобільний телефон. Майстер дуже ретельно голить гравця.

Михайло Мудрик приводить себе до ладу. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Інсайдери стверджують, що Мудрик намагається не думати про свою ситуацію. Його рефлексія відбивається в тому, що спортсмен приділяє вільний час комп'ютерним іграм, які відволікають Мудрика від дійсності.

У сезоні 2024/2025 українець зіграв за "Челсі" 15 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.

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