Топ-10 легендарних футболістів, які так і не виграли Лігу чемпіонів

Златан Ібарагімович так й не виграв Лігу чемпіонів. Фото: citisportsonline.com

Ліга чемпіонів — це вершина клубного футболу, трофей, про який мріє кожен гравець. Проте навіть серед легендарних футболістів є ті, кому так і не вдалося підняти над головою цей престижний кубок.

Десять футболістів, які отримали статус легенд футболу та увійшли в зал слави цього виду спорту, так і не спробували на смак перемогу в Лізі чемпіонів.

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Роналдо (Бразилія)

Роналдо Луїс Назаріу ді Ліма, відомий як "Феномен", є одним із найкращих нападників в історії футболу.

Роналдо в складі "Мілана". Фото: "Мілан"

Двохразовий чемпіон світу та володар "Золотого м’яча" грав за "Барселону", "Інтер" і "Реал Мадрид", але жодного разу не дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У сезоні 2006/07 його "Мілан" виграв турнір, але Роналдо не міг бути заявлений на плей-оф, оскільки вже грав за "Реал" на груповому етапі.

Златан Ібрагімович (Швеція)

Златан Ібрагімович — унікальний футболіст, який перемагав у чемпіонатах Італії, Іспанії, Франції та Нідерландів, але Ліга чемпіонів залишилася для нього недосяжною.

Найближче він підійшов у складі "Барселони" в 2009/10 роках, але по закінченні сезону покинув клуб. Наступного сезону команда виграла Лігу чемпіонів. З "Ювентусом", "Інтером", "Міланом" та "ПСЖ" він не доходив до фіналу.

Джанлуїджі Буффон (Італія)

Легендарний воротар "Ювентуса" та збірної Італії Джанлуїджі Буффон тричі грав у фіналах Ліги чемпіонів в 2003, 2015, 2017 роках, але щоразу його команда поступалася.

Джанлуїджі Буффон. Фото: "Ювентус"

Спершу вони програли "Мілану" з Андрієм Шевченком, вдруге "Барселоні" та "Реалу" в 2017 році.

Чемпіон світу 2006 року так і не здобув головний клубний трофей, але навіть у 45 років, коли грав за "Парму" називав ЛЧ своєю ціллю.

Франческо Тотті (Італія)

Франческо Тотті, якого звуть "Імператор Рима", провів усю кар’єру в "Ромі", ставши символом відданості. Проте його команда лише раз була близькою до фіналу — у 1984 році, коли він був ще юний, а турнір називався Кубок європейських чемпіонів.

Франческо Тотті. Фото: "Рома"

Найкращим результатом Франческо в Лізі чемпіонів був півфінал 2018 року, коли "Рома" поступилася "Ліверпулю".

При цьому, варто відзначити, що "Імператор" не зміг виграти турнір тому, що в "Ромі" ніколи не було топових зіркових складів як у "Барселони" з Ліонелем Мессі та у "Реала" з Кріштіану Роналду.

Міхаель Баллак (Німеччина)

Міхаель Баллак – один із найбільш невезучіших гравців у футболі, адже програв два фінали Ліги чемпіонів.

У 2002 році він із "Баєром" програв фінал "Реалу" через красивий гол Зінедіна Зідана та неймовірну гру Ікера Касільяса, а в 2008-му з "Челсі" поступився "Манчестер Юнайтед" у серії пенальті.

При цьому Баллак був чемпіоном Німеччини та Англії.

Роберто Баджо (Італія)

"Божественний хвостик" Роберто Баджо виграв "Золотий м’яч" у 1993 році завдяки грі за збірну Італії. При цьому, Ліга чемпіонів залишилася поза його досягненнями.

Роберто Баджо. Фото: "Ювентус"

Найближче Баджо був до перемоги з "Ювентусом", але команда не доходила до вирішальних стадій за його участі.

Кар’єра "Божественного хвостика" більше асоціюється з особистими нагородами, ніж клубними тріумфами.

Денніс Бергкамп (Нідерланди)

Геніальний голландець сяяв у "Арсеналі", хоч й боявся літати на літаку.

Попри всі його плюси в грі, Ліга чемпіонів так і не підкорилася. У 2006 році "каноніри" програли "Барселоні" у фіналі, але Бергкамп уже завершив кар’єру перед тим сезоном.

Денніс виграва АПЛ та чемпіонат Нідерландів, але залишився без європейського трофею.

Павел Недвед (Чехія)

Володар "Золотого м’яча" 2003 року Павел Недвед був лідером "Ювентуса", але він програв головний матч в кар’єрі.

Єдиний фінал Ліги чемпіонів у Недведа мав бути у 2003 році в матчі, який завершився поразкою від "Мілана" в серії пенальті. Павел пропустив той матч через дискваліфікацію, що стало для нього справжньою трагедією.

Габріель Батістута (Аргентина)

Один із найкращих бомбардирів свого часу — Габріель Батістута. Він теж не виграв Лігу чемпіонів.

Габріель Батістута. Фото: "Рома"

Батістута найближче був до перемоги з "Фіорентиною" та "Ромою", але ці клуби не доходили до фіналу за його участі.

Перехід у топові "Мілан" чи "Реал", які його кликали, міг би змінити ситуацію, але аргентинець залишився вірним своїм командам.

Гаррі Кейн (Англія)

Сучасна зірка "Баварії" Гаррі Кейн досі не вигравав серйозних трофеїв. Раніше проблема була в проклятті "Тоттенгем Готспурс", але з мюнхенцями він вже близький до перемоги в Лізі чемпіонів.

Гаррі Кейн. Фото: "Баварія"

До фіналу Ліги чемпіонів Кейн дійшов у 2019 році зі "Шпорами", але вони поступилися "Ліверпулю" (0:2). Попри невдачі на командному рівні Гаррі дуже забивний і постійно б’є рекорди.

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