Дюбуа — Паркер: Кролла спрогнозировал исход боя

Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер. Фото: x.com/Queensberry

Бывший чемпион мира в легком весе британец Энтони Кролла, которого в Украине хорошо помнят по поражению Василию Ломаченко, высказался о бое Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер. В этом поединке британец будет защищать титул IBF в супетяжелом весе.

Свой прогноз британец Кролла сделал в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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Прогноз на бой Дюбуа — Паркер

По словам Кроллы, его соотечественник Дюбуа способен нокаутировать такого сильного соперника как паркер.

Энтони отметил, что именно Дюбуа провел последние три поединка на высоком уровне и стал намного увереннее в психологическом плане.

По его мнению, эта уверенность особенно важна в накануне боя, когда боксерам очень сложно психологически.

"Поединок обещает быть зрелищным. Я не раз ошибался, но Дюбуа впечатляюще провел три последних боя. Он выглядел отлично. Сейчас он психологически устойчив, что заметно даже перед камерами. Такая уверенность особенно важна за неделю до боя, когда многие испытывают напряжение. Мой прогноз — победа Дюбуа нокаутом", — сказал Кролла.

Отметим, что Дюбуа после поражения от Усика победил Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа.

Паркер в своих крайних двух боях выиграл у Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

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За трансляцией боя Дюбуа — Паркер можно наблюдать на портале Новини.LIVE.

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