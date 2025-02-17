Дюбуа — Паркер: Кролла спрогнозував результат бою

Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер. Фото: x.com/Queensberry

Колишній чемпіон світу в легкій вазі британець Ентоні Кролла, якого в Україні добре пам'ятають за поразкою Василеві Ломаченку, висловився про бій Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер. У цьому поєдинку британець захищатиме титул IBF у суперважкій вазі.

Свій прогноз британець Кролла зробив в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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Прогноз на бій Дюбуа — Паркер

За словами Кролли, його співвітчизник Дюбуа здатен нокаутувати такого сильного суперника, як Паркер.

Ентоні зазначив, що саме Дюбуа провів останні три поєдинки на високому рівні і став набагато впевненішим у психологічному плані.

На його думку, ця впевненість особливо важлива напередодні бою, коли боксерам дуже складно психологічно.

"Поєдинок обіцяє бути видовищним. Я не раз помилявся, але Дюбуа вражаюче провів три останні бої. Він виглядав відмінно. Зараз він психологічно стійкий, що помітно навіть перед камерами. Така впевненість особливо важлива за тиждень до бою, коли багато хто відчуває напругу. Мій прогноз — перемога Дюбуа нокаутом", — сказав Кролла.

Зазначимо, що Дюбуа після поразки від Усика переміг Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговіча та Ентоні Джошуа.

Паркер у своїх крайніх двох боях виграв у Деонтея Вайлдера і Чжана Чжілея.

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За трансляцією бою Дюбуа — Паркер можна спостерігати на порталі Новини.LIVE.

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