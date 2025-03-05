Мудрик порушив мовчання і розповів правду про допінг

Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про перспективи повернення в гру. Півзахисник натякнув на те, що відчуває депресію.

Мудрик подякував за підтримку людям, які не відвернулися від нього в складні часи, повідомляє в соцмережі X Френк Халед.

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У середині грудня 2024 року стало відомо, що проба Михайла Мудрика на допінг виявилася позитивною. "Челсі" миттєво відсторонив футболіста від ігор і тренувань. В УАФ поспішили заявити, що провини в події немає.

Михайло Мудрик на полі. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Результати повторної проби мали оприлюднити в лютому 2025 року, але інформації про це все ще немає. У разі, якщо вона теж виявиться позитивною, на Мудрика може чекати тривала дискваліфікація. Михайло майже не коментує ці події. Однак він зробив виняток.

Що сказав Мудрик

Український футболіст пояснив, що за останні три роки, поки його країна відбивається від російського агресора, він втратив 5 членів родини. Півзахисник отримував радість тільки від футболу, але в нього забрали те єдине, що приносило позитивні емоції.

"Мені справді важко перебувати в цій ситуації, я вже говорив, що я невинний, і досі цього дотримуюся. Я закликаю всіх бути спокійними, правда обов'язково стане відома", — пообіцяв Мудрик.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко виявився автором унікального досягнення в українському футболі.

Михайло Мудрик стане не єдиною кадровою втратою збірної України в найближчих матчах.

Захисник національної команди Ілля Забарний готується до трансферу в інший відомий європейський клуб.

Згадуємо легендарних футболістів, які жодного разу не вигравали Ліги чемпіонів за всю кар'єру.