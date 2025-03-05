Мудрик нарушил молчание и рассказал правду о допинге

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик поделился мнением о перспективах возвращения в игру. Полузащитник намекнул на то, что испытывает депрессию.

Мудрик поблагодарил за поддержку людей, которы не отвернулись от него в сложные времена, сообщает в соцсети X Фрэнк Халед.

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В середине декабря 2024 года стало известно, что проба Михаила Мудрика на допинг оказалась положительной. "Челси" мгновенно отстранил футболиста от игр и тренировок. В УАФ поспешили заявить, что из вины в произошедшем нет.

Михаил Мудрик на поле. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Результаты повторной пробы должны были обнародовать в феврале 2025 года, но информации об этом все еще нет. В случае, если она тоже окажется положительной, Мудрика может ждать длительная дисквалификация. Михаил почти не комментирует эти события. Однако он сделал исключение.

Что сказал Мудрик

Украинский футболист объяснил, что за последние три года, пока его страна отбивается от российского агрессора, он потерял 5 членов семьи. Полузащитник получал радость только от футбола, но у него забрали то единственное, что приносило позитивные эмоции.

"Мне действительно тяжело находиться в этой ситуации, я уже говорил, что я невиновен, и до сих пор этого придерживаюсь. Я призываю всех быть спокойными, правда обязательно станет известна", — пообещал Мудрик.

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