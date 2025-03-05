Ребров получил усиление для сборной Украины перед матчем с Бельгией

Сборная Украины получила неожиданное усиление из Турции
В стане национальной сборной Украины накануне матчей с Бельгией в Лиге наций есть хорошая кадровая новость. Один из важных игроков команды вернулся к тренировкам.
Вингер турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков уже тренируется после повреждения, которое получил в одном из прошлых матчей, сообщил журналист Фуркан Челик.
Украинец есть на недавних фото тренировки команды. Похоже, пока что он тренируется отдельно от общей группы.
🚨Trabzonspor'da Zubkov ile Dragus geri döndü. Zubkov takımdan ayrı, Dragus takımla birlikte çalıştı. pic.twitter.com/6GgHJvMbrq- Furkan Çelik (@furkan_celik4) 4 марта 2025 г.
Зубков и травма
Ранее главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш говорил, что у Зубкова небольшое растяжение.
Александр Зубков получил травму в матче кубка против "Ризеспора", который состоялся 26 февраля. Тогда его заменили на 37 минуте.
В этом сезоне украинец сыграл за свой новый клуб пять матчей во всех турнирах, в которых оформил одну голевую передачу.
"Трабзонспор" сейчас находится на 9 позиции в турнирной таблице чемпионата Турции.
Сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Бельгии 20 и 23 марта.
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