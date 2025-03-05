ПСЖ — Ліверпуль — цікаві факти про минулі матчі клубів

Гравець ПСЖ Усман Дембеле. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

У Лізі чемпіонів продовжується стадія 1/8 фіналу. Одним із центральних матчів сьогоднішнього ігрового дня буде поєдинок між французьким ПСЖ та англійським "Ліверпулем".

Протистояння між ПСЖ та "Ліверпулем" має не надто велику історію, але воно завжди було багатим на драматичні моменти, повідомляє Bein Sports.

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Історія протистояння ПСЖ — "Ліверпуль"

ПСЖ та "Ліверпуль" зустрічалися один з одним чотири рази в офіційних європейських турнірах.

Перше протистояння було у півфіналі Кубка володарів кубків. Це був сезон 1996/1997.

ПСЖ домінував у першому матчі. Він відбувся у Парижі і завершився з рахунком 3:0 (голи на рахунку Леонардо, Кое та Леруа) на користь французького клубу.

У матчі-відповіді "Ліверпуль" переміг з рахунком 2:0 (забивали Фаулер та Райт), чого виявилося недостатньо для виходу у фінал.

Друге протистояння було на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Це був сезон 2018/2019.

У першому матчі, який відбувся в Англії, "Ліверпуль" здобув драматичну перемогу з рахунком 3:2 (Фірміно, Старрідж, Мілнер забивали у господарів, а Мерьє та Мбаппе у гостей).

У матчі-відповіді ПСЖ реваншувався, здобувши перемогу з рахунком 2:1 (Бернат, Неймар — Мілнер).

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