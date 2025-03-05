Зінченко допоміг Арсеналу встановити рекорд Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко перед грою. Фото: Reuters/Lee Smith

Лондонський "Арсенал" встановив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів. Захисник збірної України Олександр Зінченко допоміг англійській команді здобути важливу перемогу.

"Каноніри" практично розв'язали завдання щодо виходу до чвертьфіналу ЛЧ, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" розгромив ПСВ в Ейндховені з рахунком 7:1 у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. "Каноніри" здобули рекордну виїзну перемогу в історії цієї стадії турніру. Олександр Зінченко з'явився на полі в другому таймі й теж намагався забити гол.

Як зіграв українець

Зінченко виступав у ПСВ у сезоні 2016/2017 на правах оренди з "Манчестер Сіті". Він зіграв за команду з Нідерландів 17 поєдинків. Після розгромної перемоги "Арсеналу" українець зазначив, що арена ПСВ назавжди стала особливим для нього місцем, яке назавжди залишилося в серці українця.

Олександр Зінченко намагається забити гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Зінченко вийшов на поле на 71-й хвилині матчу з ПСВ, він замінив Томаса Парті. Олександр 13 разів обробив м'яч, один раз пробив по воротах противника, а також виграв одне єдиноборство і зробив один підбір. Зінченко зробив 7 точних передач із 10. Аналітичний портал Whoscored поставив українцеві оцінку 6,3 за цей поєдинок.

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