Зинченко помог Арсеналу установить рекорд Лиги чемпионов

Александр Зинченко перед игрой. Фото: Reuters/Lee Smith

Лондонский "Арсенал" установил уникальное достижение в Лиге чемпионов. Защитник сборной Украины Александр Зинченко помог английский команде одержать важную победу.

"Канониры" практически решили задачу по выходу в четвертьфинал ЛЧ, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" разгромил ПСВ в Эйндховене со счетом 7:1 в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. "Канониры" одержали рекордную выездную победу в истории этой стадии турнира. Александр Зинченко появился на поле во втором тайме и тоже пытался забить гол.

Как сыграл украинец

Зинченко выступал в ПСВ в сезоне 2016/2017 на правах аренды из "Манчестер Сити". Он сыграл за команду из Нидерландов 17 поединков. После разгромной победы "Арсенала" украинец отметил, что арена ПСВ навсегда стала особенным для него местом, которое навсегда осталось в сердце украинца.

Александр Зинченко пытается забить гол. Фото: Reuters/Matthew Childs

Зинченко вышел на поле на 71-й минуте матча с ПСВ, он заменил Томаса Парти. Александр 13 раз обработал мяч, один раз пробил по воротам противника, а также выиграл одно единоборство и сделал один подбор. Зинченко сделал 7 точных передач из 10. Аналитический портал Whoscored поставил украинцу оценку 6,3 за этот поединок.

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