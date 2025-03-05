ПСЖ — Ливерпуль — интересные факты о прошедших матчах клубов

Игрок ПСЖ Усман Дембеле. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В Лиге чемпионов продолжается стадия 1/8 финала. Одним из центральных матчей сегодняшнего игрового дня будет поединок между французским ПСЖ и английским "Ливерпулем".

Противостояние между ПСЖ и "Ливерпулем" имеет не слишком большую историю, но оно всегда было богатым на драматические моменты, сообщает Bein Sports.

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История противостояния ПСЖ — "Ливерпуль"

ПСЖ и "Ливерпуль" встречались друг с другом четыре раза в официальных европейских турнирах.

Первое противостояние было в полуфинале Кубка обладателей кубков. Это был сезон 1996/1997.

ПСЖ доминировал в первом матче. Он состоялся в Париже и завершился со счетом 3:0 (голы на счету Леонардо, Коэ и Леруа) в пользу французского клуба.

В ответном матче "Ливерпуль" победил со счетом 2:0 (забивали Фаулер и Райт), чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

Второе противостояние было на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Это был сезон 2018/2019.

В первом матче, который состоялся в Англии, "Ливерпуль" одержал драматическую победу со счетом 3:2 (Фирмино, Старридж, Милнер забивали у хозяев, а Мерье и Мбаппе у гостей).

В ответном матче ПСЖ реваншировался, одержав победу со счетом 2:1 (Бернат, Неймар — Милнер).

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