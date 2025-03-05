Клуби УПЛ назвали тих, хто не повернувся після виїзду за кордон

Колишній топменеджер "Карпат" Олег Авдиш. Фото: instagram.com/o.avdysh

У ЗМІ періодично з'являються новини, пов'язані з виїздом за кордон та подальшим неповерненням людей, причетних до клубів УПЛ. Таких новин за цю зиму було немало.

Видання Tribuna.com звернулося до усіх 15 клубів УПЛ, які проводили закордонні збори цієї зими з проханням надати списки делегацій, зазначити тих, хто не повернувся, і розповісти про заходи, які вжили до тих, хто не повернувся.

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Відповідь надіслали не всі клуби. Деякі з них відповіли, що не будуть відповідати.

Гравець "Аль-Шабаба" Георгій Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Хто та що відповів на запит ЗМІ

"Верес" зазначив, що проводив збори в турецькій Анталії, на які поїхали 40 осіб. Всі вони повернулися до України.

"Ворскла" коротко відповіла, що всі, хто їздив на збори у складі офіційної делегації, повернулись додому.

"Динамо" на момент написання тексту не відповіло на запит. У ЗМІ нагадують, що взимку гравець киян Георгій Бущан "опинився" в саудівському клубі "Аль-Шабаб".

"Зоря" не відповіла на запит. Тренер-аналітик клубу Максим Поваров сказав, що "ми нікому не зобов'язані давати таку інформацію".

"Карпати" надали лист за підписом генерального директора Андрія Русола. У ньому вказано, що зі зборів у Туреччині повернулися всі, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша.

"Колос" повідомив, що всі представники клубу, які їздили на збори, повернулися в Україну. Те саме заявили у "Кривбасі" та "Лівому березі".

В ЛНЗ заявили, що клуб не відповідатиме на запит.

Генеральний директор "Оболоні" Олександр Різниченко у відповідь на запитання про неповернення одного з тренерів відповів, що "є такі моменти", але він не хоче це коментувати.

"Наш клуб і керівництво проти таких речей, і у майбутньому будемо "фільтрувати" тих людей, які будуть приходити, щоб такого більше не було", — зазначив він.

"Олександрія" поки не відповіла на запит. В ЗМІ нагадали, що взимку гравець клубу Денис Костишин перейшов до "Дріти" з Косово.

"Полісся" поки не відповіло на запит. Гравець житомирського клубу Артем Смоляков взимку "опинився" в клубі МЛС "Лос-Анджелес".

"Рух" та "Чорноморець" заявили, що з-за кордону після зборів повернулись всі.

"Шахтар" детально відповів на запит, пояснивши, що у клуба відсутні правові підстави на надання такої інформації.

Там же зазначили, що гравці клубу Данило Сікан та Олександр Зубков перейшли до "Трабзонспору", трудові відносини з ними були припинені.

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