Клубы УПЛ назвали тех, кто не вернулся после выезда за границу

Бывший топ-менеджер "Карпат" Олег Авдыш. Фото: instagram.com/o.avdysh

В СМИ периодически появляются новости, связанные с выездом за границу и последующим невозвращением людей, причастных к клубам УПЛ. Таких новостей за эту зиму было немало.

Издание Tribuna.com обратилось ко всем 15 клубам УПЛ, которые проводили зарубежные сборы этой зимой с просьбой предоставить списки делегаций, отметить тех, кто не вернулся, и рассказать о мерах, которые приняли к тем, кто не вернулся.

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Ответ прислали не все клубы. Некоторые из них ответили, что не будут отвечать.

Игрок "Аль-Шабаба" Георгий Бущан. Фото: instagram.com/alshababsaudifc

Кто и что ответил на запрос СМИ

"Верес" отметил, что проводил сборы в турецкой Анталии, на которые поехали 40 человек. Все они вернулись в Украину.

"Ворскла" коротко ответила, что все, кто ездил на сборы в составе официальной делегации, вернулись домой.

"Динамо" на момент написания текста не ответило на запрос. В СМИ напоминают, что зимой игрок киевлян Георгий Бущан "оказался" в саудовском клубе "Аль-Шабаб".

"Заря" не ответила на запрос. Тренер-аналитик клуба Максим Поваров сказал, что "мы никому не обязаны давать такую информацию".

"Карпаты" предоставили письмо за подписью генерального директора Андрея Русола. В нем указано, что со сборов в Турции вернулись все, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.

"Колос" сообщил, что все представители клуба, которые ездили на сборы, вернулись в Украину. То же самое заявили в "Кривбассе" и "Левом берегу" .

В ЛНЗ заявили, что клуб не будет отвечать на запрос.

Генеральный директор "Оболони" Александр Ризниченко в ответ на вопрос о невозвращении одного из тренеров ответил, что "есть такие моменты", но он не хочет это комментировать.

"Наш клуб и руководство против таких вещей, и в будущем будем "фильтровать" тех людей, которые будут приходить, чтобы такого больше не было", — отметил он.

"Александрия" пока не ответила на запрос. В СМИ напомнили, что зимой игрок клуба Денис Костышин перешел в "Дриту" из Косово.

"Полесье" пока не ответило на запрос. Игрок житомирского клуба Артем Смоляков зимой "оказался" в клубе МЛС "Лос-Анджелес".

"Рух" и "Черноморец" заявили, что из-за границы после сборов вернулись все.

"Шахтер" подробно ответил на запрос, объяснив, что у клуба отсутствуют правовые основания на предоставление такой информации.

Там же отметили, что игроки клуба Даниил Сикан и Александр Зубков перешли в "Трабзонспор", трудовые отношения с ними были прекращены.

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