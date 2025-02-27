Карпаты уволили Олега Авдыша за отказ вернуться в Украину

Олег Авдыш. Фото: "Карпаты"

После отказа возвращаться в Украину с тренировочных сборов в Турции львовские "Карпаты" приняли меры в отношении своего топ-менеджера Олега Авдыша. Он занимал в команде должность заместителя генерального директора по внешним коммуникациям.

О последствиях сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Олег Авдыш. Фото: "Карпаты"

Как наказали Авдыша

По словам источника, после того, как Авдыш не вернулся в Украину, в "Карпатах" решили прекратить с ним сотрудничество. Контракт менеджера расторгли в одностороннем порядке.

Отметим, что в октябре 2024 года Авдыша, который был известен в Украине как агент, назначили на должность заместителя гендиректора по внешним коммуникациям.

Интересно, что в соцсетях Авдыша его подписчик спрашивал о слухах относительно увольнения из "Карпат" из-за интервью каналу "ТаТоТаке". Олег тогда опроверг слухи.

Авдыша спрашивали об увольнении еще три недели назад. Фото: скриншот

Сейчас "Карпаты" после 18 туров занимают шестое место, но отстают от "Полесья", которое идет пятым, на шесть очков.

В последней игре команда проиграла киевскому "Динамо" со счетом 0:2.

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