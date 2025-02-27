Карпати звільнили Олега Авдиша за відмову повернутися в Україну

Олег Авдиш. Фото: "Карпати"

Після відмови повертатись в Україну з тренувальних зборів у Туреччині львівські "Карпати" вжили заходів щодо свого топменеджера Олега Авдиша. Він обіймав у команді посаду заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій.

Про наслідки повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Як покарали Авдиша

За словами джерела, після того, як Авдиш не повернувся в Україну, в "Карпатах" вирішили припинити з ним співпрацю. Контракт менеджера розірвали в односторонньому порядку.

Зазначимо, що в жовтні 2024 року Авдиш, який був відомий в Україні як агент, призначили на посаду заступника гендиректора із зовнішніх комунікацій.

Цікаво, що в соцмережах Авдиша його підписник питав щодо чуток стосовно звільнення з "Карпат" через інтерв’ю каналу "ТаТоТаке". Олег тоді спростував чутки.

Авдиша питали про звільнення ще три тижні тому. Фото: скриншот

Наразі "Карпати" після 18 турів посідають шосте місце, але відстають від "Полісся", яке йде п’ятим, на шість очок.

В останній грі команда програла київському "Динамо" з рахунком 0:2.

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