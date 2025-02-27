Заступник директора Карпат Олег Авдиш залишився в Туреччині після зборів

Олег Авдиш. Фото: "Карпати"

Після тренувального збору в Туреччині львівські "Карпати" повернулися в Україну не в повному складі. Державний кордон не перетнув заступник генерального директора із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш.

Про це повідомив портал "Трибуна" з посиланням на відповідь клубу на запит.

Читайте також:

Олег Авдиш. Фото: "Карпати"

"Карпати" повідомили про втікача

Львівські "Карпати" перебували на тренувальному зборі в Туреччині з 18 січня по 14 лютого.

У листі за підписом генерального директора "Карпат" Андрія Русола йдеться, що після закінчення зборів усі працівники клубу, серед яких футболісти, тренери та персонал, повернулися до України. Авдиш став єдиним, хто не повернувся.

Колишній 25-річний футбольний представник Авдиш, якого також називали агентом, обійняв посаду заступника генерального директора "Карпат" у жовтні 2024 року.

Наразі "Карпати" після 18 турів посідають шосте місце, але відстають від "Полісся", яке йде п’ятим, на шість очок.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, хто б міг замінити Михайла Мудрика в збірній України.

Національна збірна України може залучити п'ятьох молодих футболістів.

Ветеран саудівського "Аль-Насра" 40-річний Кріштіану Роналду володіє величезним автопарком, який всім показав.

Київське "Динамо" невдовзі може покинути кілька досвідчених футболістів.