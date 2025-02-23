Динамо Київ здолало Карпати Львів у 18-му турі УПЛ — відео

Динамо з красивим голом Ваната впевнено обіграло Карпати — відео
У рамках 18-го туру УПЛ відбувся матч у Києві. "Динамо" на власній арені приймало львівські "Карпати".
"Динамо" впевнено обіграло "Карпати", повідомив портал Новини.LIVE.
Як "Динамо" грало з "Карпатами"
Перший тайм у матчі був одностороннім, оскільки "Динамо" було більш готовим до гри. Кияни швидко комбінували, домінували на полі. Лише завдяки вдачі та браку киян в завершальній стадії львів’яни не пропустили три-чотири м’ячі.
Другий тайм активніше розпочали "Карпати", а забило "Динамо".
На 54-й хвилині "Динамо" все ж відкрило рахунок. Після штрафного та двох рикошетів м’яч відскочив на Михайленка, який пробив у правий нижній кут воріт — 1:0.
Кияни подвоїли перевагу на 75-й хвилині. Після пасу Вівчаренка на хід Ванату в штрафний майданчик Владислав фінтом обіграв Педросу та більше йому ніхто не заважав пробити під праву стійку — 2:0.
Через кілька хвилин після голу на побачення з воротарем вибігав Волошин, але він не обіграв Кінарейкіна.
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