Динамо Киев одолело Карпаты Львов в 18-м туре УПЛ — видео

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

В рамках 18-го тура УПЛ состоялся матч в Киеве. "Динамо" на собственной арене принимало львовские "Карпаты".

"Динамо" уверенно обыграло "Карпаты", сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм в матче был односторонним, поскольку "Динамо" было более готовым к игре. Киевляне быстро комбинировали, доминировали на поле. Только благодаря удаче и браку киевлян в завершающей стадии львовяне не пропустили три-четыре мяча.

Второй тайм активнее начали "Карпаты", а забило "Динамо".

На 54-й минуте "Динамо" все же открыло счет. После штрафного и двух рикошетов мяч отскочил на Михайленко, который пробил в правый нижний угол ворот — 1:0.

Киевляне удвоили преимущество на 75-й минуте. После паса Вивчаренко на ход Ванату в штрафную Владислав финтом обыграл Педросу и больше ему никто не мешал пробить под правую стойку — 2:0.

Через несколько минут после гола на свидание с вратарем выбегал Волошин, но он не обыграл Кинарейкина.

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