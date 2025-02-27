Заместитель директора Карпат Олег Авдыш остался в Турции после сборов

Олег Авдыш. Фото: "Карпаты"

После тренировочного сбора в Турции львовские "Карпаты" вернулись в Украину не в полном составе. Государственную границу не пересек заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Олег Авдыш.

Об этом сообщил портал "Трибуна" со ссылкой на ответ клуба на запрос.

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Львовские "Карпаты" находились на тренировочном сборе в Турции с 18 января по 14 февраля.

В письме за подписью генерального директора "Карпат" Андрея Русола говорится, что после окончания сборов все работники клуба, среди которых футболисты, тренеры и персонал, вернулись в Украину. Авдыш стал единственным, кто не вернулся.

Бывший 25-летний футбольный представитель Авдыш, которого также называли агентом, занял должность заместителя генерального директора "Карпат" в октябре 2024 года.

Сейчас "Карпаты" после 18 туров занимают шестое место, но отстают от "Полесья", которое идет пятым, на шесть очков.

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