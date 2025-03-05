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Карпаты разозлили власти Львова, клуб могут серьезно наказать

5 марта 2025 15:20
Максим Коваленко - Редактор
Карпаты накажут за побег бывшего топ-менеджера Авдыша — что известно
Бывший топ-менеджер "Карпат" Олег Авдыш. Фото: instagram.com/o.avdysh
Максим Коваленко - Редактор

Львовские "Карпаты" попали в скандал, связанный с исчезновением их топ-менеджера Олега Авдыша во время пребывания за границей. Теперь клуб могут ждать санкции.

У "Карпат" могут возникнуть серьезные проблемы при оформлении документов для участия в соревнованиях и тренировочных сборах за рубежом, пишет Sport.ua.

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Речь идет не только об основной команде, но и о детской. Вполне возможно, в ближайшее время они не смогут выехать за границу.

Олег Авдиш
Олег Авдыш. Фото: instagram.com/o.avdysh

Что известно

По данным СМИ, после исчезновения за границей Олега Авдыша, которое произошло во время пребывания клуба за границей, офис спорта Львовского горсовета решил отреагировать.

Там якобы не планируют в дальнейшем давать разрешение на выезд за пределы Украины представителям "Карпат".

Как известно, Олег Авдыш исчез в аэропорту Кракова, когда "Карпаты" транзитом через Польшу возвращались в Украину из Турции.

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