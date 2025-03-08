Шахтар звільнить Пушича та призначить відомого європейського тренера

Даріо Срна та Сергій Палкін мають ухвалити рішення. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" у матчі з "Кривбасом" утратив чергові очки в УПЛ. Наразі команда відстає від київського "Динамо" на 10 балів, і, якщо не станеться форс-мажору, саме кияни повернуть собі чемпіонський титул.

Маріно Пушич, який очолює "гірників" із жовтня 2023 року, не виправдовує сподівань уболівальників і керівництва. Невдалі виступи в Лізі чемпіонів 2024/25 та боротьба за лідерство в УПЛ змушують клуб шукати нового головного тренера.

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Маріно Пушич. Фото: ФК "Шахтар"

Специфіка "Шахтаря" знову підкреслює бразильський вектор у трансферній політиці, що ставить певні вимоги до наступника Пушича. Новий наставник має бути молодим, перспективним, орієнтованим на атакувальний футбол і, ймовірно, португаломовним. Тож розглянемо кандидатів, яких клуб може запросити, як колись це сталося з Паулу Фонсекою.

Хто очолить "Шахтар"?

Бразильський стиль "Шахтаря" — це швидкість, техніка та імпровізація, втілені такими гравцями, як Кевін, Педріньо та Марлон Гомес. Португаломовний тренер міг би легко порозумітися з легіонерами, але водночас він має розумітися на європейському футболі. Саме тому "гірники" ніколи не розглядали фахівців із Бразилії, віддаючи перевагу португальським спеціалістам як компромісному варіанту.

Філіпе Селіккая. Фото: instagram.com/filipecelikkaya

Одним із таких є 40-річний Філіпе Селіккая — перспективний тренер, чия кар’єра лише набирає обертів. У лютому 2025 року він працює асистентом головного тренера в "Чикаго Файр" із MLS, але пропозиція очолити європейський клуб може змусити його переглянути плани щодо кар’єри в Північній Америці.

Селіккая сповідує позиційну гру: його команди контролюють м’яч завдяки коротким передачам і домінують у центрі поля. Це ідеально відповідає бразильському стилю "Шахтаря".

При цьому, в нього немає досвіду самостійної роботи на топрівні, сучасний підхід і знання португальської мови роблять його привабливим для клубу, який шукає свіжі ідеї. До того ж Селіккая вже працював у "Шахтарі" асистентом Луїша Каштру, що лише додає йому переваг.

Даніель Соуза. Фото: ojogo.pt

Інший кандидат — 40-річний Даніель Соуза, який у лютому 2025 року перебуває у статусі вільного агента. Цей фахівець відомий роботою з командами середнього рівня в Португалії, де його склади грають у комбінаційний футбол з домінуванням через володіння м’ячем.

Соуза очолював "Ароку" в сезоні 2023/24, посівши з командою сьоме місце в Прімейрі, а також "Жил Вісенте" у 2022/23 роках.

Після вдалого сезону з "Арокою" він не продовжив контракт, оскільки у нього буда попередня домовленість з "Брагою".

У травні 2024 року він очолив "Брагу", але був звільнений після кількох місяців без оголошення причин, хоча результати не були катастрофічними. Згодом він прийняв кризову "Вікторію Гімараєш", де провів лише три гри — дві нічиї та поразку й знову був звільнений.

Молодий, амбітний і готовий до нового виклику Соуза ідеально підходить "Шахтарю" завдяки знанню португальської мови, стилю гри та бажанню довести свій рівень після двох несправедливих звільнень.

Алессіо Діонізі. Фото: instagram.com/ale_dionisi

Алессіо Діонізі — один із небагатьох італійців, хто міг би зацікавити "Шахтар". Із липня 2024 року 44-річний тренер очолює "Палермо" в Серії B, куди перейшов після роботи в "Сассуоло", яку завершив у травні 2023 року.

Раніше він успішно вивів "Емполі" до Серії А в сезоні 2020/21.

Команди Діонізі завжди вирізнялися атакувальним футболом із контролем м’яча, високим пресингом і комбінаційною грою, але обмежений рівень гравців не дозволяв досягати високих позицій. Вміння працювати з технічними виконавцями робить його потенційно ідеальним для бразильського ядра "Шахтаря". Проте перехід із "Палермо" в Україну виглядає малоймовірним: Діонізі, ймовірно, бачить своєю метою повернення до Серії А, а не переїзд у країну з нестабільною ситуацією.

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