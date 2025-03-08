Шахтер уволит Пушича и назначит известного европейского тренера

Дарио Срна и Сергей Палкин должны принять решение. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в матче с "Кривбассом" потерял очередные очки в УПЛ. Сейчас команда отстает от киевского "Динамо" на 10 баллов, и, если не произойдет форс-мажора, именно киевляне вернут себе чемпионский титул.

Марино Пушич, возглавляющий "горняков" с октября 2023 года, не оправдывает надежд болельщиков и руководства. Неудачные выступления в Лиге чемпионов 2024/25 и борьба за лидерство в УПЛ заставляют клуб искать нового главного тренера.

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Марино Пушич. Фото: ФК "Шахтер"

Специфика "Шахтера" вновь подчеркивает бразильский вектор в трансферной политике, что ставит определенные требования к преемнику Пушича. Новый наставник должен быть молодым, перспективным, ориентированным на атакующий футбол и, вероятно, португалоязычным. Поэтому рассмотрим кандидатов, которых клуб может пригласить, как когда-то это произошло с Паулу Фонсекой.

Кто возглавит "Шахтер"?

Бразильский стиль "Шахтера" — это скорость, техника и импровизация, воплощенные такими игроками, как Кевин, Педриньо и Марлон Гомес. Португалоязычный тренер мог бы легко найти общий язык с легионерами, но в то же время он должен разбираться в европейском футболе. Именно поэтому "горняки" никогда не рассматривали специалистов из Бразилии, отдавая предпочтение португальским специалистам как компромиссному варианту.

Филипе Селиккая. Фото: instagram.com/filipecelikkaya

Одним из таких является 40-летний Филипе Селиккая — перспективный тренер, чья карьера только набирает обороты. С феврале 2025 года он работает ассистентом главного тренера в "Чикаго Файр" из MLS, но предложение возглавить европейский клуб может заставить его пересмотреть планы относительно карьеры в Северной Америке.

Селиккая исповедует позиционную игру: его команды контролируют мяч благодаря коротким передачам и доминируют в центре поля. Это идеально соответствует бразильскому стилю "Шахтера".

При этом, у него нет опыта самостоятельной работы на топ-уровне, современный подход и знание португальского языка делают его привлекательным для клуба, который ищет свежие идеи. К тому же Селиккая уже работал в "Шахтере" ассистентом Луиша Каштру, что лишь добавляет ему преимуществ.

Даниэль Соуза. Фото: ojogo.pt

Другой кандидат — 40-летний Даниэль Соуза, который в феврале 2025 года находится в статусе свободного агента. Этот специалист известен работой с командами среднего уровня в Португалии, где его составы играют в комбинационный футбол с доминированием из-за владения мячом.

Соуза возглавлял "Ароку" в сезоне 2023/24, заняв с командой седьмое место в Примейре, а также "Жил Висенте" в 2022/23 годах.

После удачного сезона с "Арокой" он не продлил контракт, поскольку у него была предварительная договоренность с "Брагой".

В мае 2024 года он возглавил "Брагу", но был уволен после нескольких месяцев без объявления причин, хотя результаты не были катастрофическими. Впоследствии он принял кризисную "Викторию Гимараеш", где провел лишь три игры — две ничьи и поражение и снова был уволен.

Молодой, амбициозный и готовый к новому вызову Соуза идеально подходит "Шахтеру" благодаря знанию португальского языка, стилю игры и желанию доказать свой уровень после двух несправедливых увольнений.

Алессио Дионизи. Фото: instagram.com/ale_dionisi

Алессио Дионизи — один из немногих итальянцев, кто мог бы заинтересовать "Шахтер". С июля 2024 года 44-летний тренер возглавляет "Палермо" в Серии B, куда перешел после работы в "Сассуоло", которую завершил в мае 2023 года.

Ранее он успешно вывел "Эмполи" в Серию А в сезоне 2020/21.

Команды Дионизи всегда отличались атакующим футболом с контролем мяча, высоким прессингом и комбинационной игрой, но ограниченный уровень игроков не позволял достигать высоких позиций. Умение работать с техничными исполнителями делает его потенциально идеальным для бразильского ядра "Шахтера". Однако переход из "Палермо" в Украину выглядит маловероятным: Дионизи, вероятно, видит своей целью возвращение в Серию А, а не переезд в страну с нестабильной ситуацией.

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